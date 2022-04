Motori, ecco quanto costano le auto dei 10 film più iconici di sempre

Mentre la cerimonia degli Oscar di quest’anno è stata consegnata agli archivi, Carvago.com, marketplace europeo con la più ampia gamma di auto usate a disposizione, ha stilato una classifica sulle vetture più iconiche del mondo del cinema e su quanto potrebbero costare.

Lamborghini Miura – The Italian Job

I minuti iniziali di Italian Job, storico film del 1969 (poi seguito da un remake nel 2003), sono resi indelebili da una delle più grandi scene automobilistiche di sempre a bordo della Lamborghini Miura. Una lunga corsa sul Colle del Gran San Bernardo, passo tortuoso che attraversa il confine italo-svizzero, termina bruscamente quando la Lamborghini Miura P400 viene distrutta in un attacco della mafia.

La bellezza dell’auto, la magnificenza del paesaggio alpino e la colonna sonora di Quincy Jones, crearono un’immagine indimenticabile del nirvana della guida.

Se volete acquistarne una, preparatevi a pagare almeno 1,5 milioni di euro e, forse, anche il doppio.

Ford Falcon XB GT – Mad Max

Il celebre film distopico del 1979 che rese Mel Gibson una star fu caratterizzato dalla Pursuit Special, conosciuta anche come l’ultima delle V8 Interceptors. Ed era esattamente questo, un intercettatore della polizia su base Ford Falcon modificato con un bodykit e un compressore Weiand 6-71 che sporgeva dal cofano. Questo significa che non si può semplicemente comprare un’auto come quella, ma se avete voglia di costruire un Interceptor, potete acquistae una Ford Falcon XB G7 del ‘73 alla modica cifra di 150mila dollari australiani.

Aston Martin DB5 – James Bond

Tra la lunga lista di veicoli che hanno aiutato 007 a salvare il mondo dai cattivi nel corso degli anni, l’Aston Martin DB5 è sicuramente la più iconica. Debuttando in Goldfinger, è apparsa anche nei film Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Skyfall, Spectre e No Time to Die. Una delle tre DB5 cinematografiche sopravvissute ai giorni nostri è stata recentemente venduta all’asta per 6 milioni di dollari. Troppo? Nel 2020, Aston Martin ha prodotto 25 “nuove” DB5 per soli 3 milioni di euro ciascuna.

DeLorean DMC 12 – Ritorno al Futuro

Non tutti sono fan, ma tutti conoscono i film di Ritorno al futuro. La macchina del tempo che Marty e Doc hanno usato per creare un futuro migliore per i genitori di Marty era basata su una la DMC-12, conosciuta come DeLorean dal nome del fondatore. Bassa qualità, basse vendite e scarsa disponibilità degli investitori a finanziare l’avventura di DeLorean portarono al fallimento nel 1982. Le DMC-12 sono relativamente accessibili oggi, vendute per 55.000-75.000 euro in media.

Alfa Romeo 6c 2500 Coupé (Il Padrino)

Anche all’interno della famigerata mafia, alcuni mafiosi sono migliori degli altri. O almeno meno cattivi. Questo era sicuramente il caso di Michael, il figlio di Don Corleone, che non era troppo entusiasta di unirsi agli affari di famiglia, a meno che gli eventi non lo convincessero del contrario. Dopo essersi sporcato le mani di sangue, si reca in Sicilia dove trova non solo la pace ma anche l’amore. Sfortunatamente, entrambi si rivelano sfuggenti quando la moglie di Michael viene uccisa con un’autobomba destinata a lui. L’auto in questione era l‘Alfa Romeo 6C 2500, un classico coupé italiano e presumibilmente una delle auto più costose del suo tempo. A parte i nostri personaggi di fantasia, il re egiziano Farouk, l’icona pin-up Rita Hayworth o il principe monegasco Ranieri, ne avevano una nella loro collezione. Volete seguire il loro esempio? I prezzi d’asta della 6C del dopoguerra si aggirano in media intorno a 1 milione di euro, con veicoli immacolati venduti fino a quattro volte tanto.

Ford Mustang (Bullitt)

Una delle auto più iconiche di sempre, la ‘Stang è stata protagonista di innumerevoli film, spettacoli e persino canzoni. Una Mustang personalizzata del 1968 ha definito il genere degli inseguimenti automobilistici quando ha inseguito i cattivi attraverso San Francisco nel classico thriller di Steve McQueen, Bullitt.

Si bruciarono le gomme, si persero i coprimozzi e nacque una leggenda. Oggi, i prezzi delle Mustang classiche variano a seconda del modello esatto, dell’anno e, naturalmente, delle condizioni. Una Fastback del 1968 può costare solo 30.000 euro, o fino a 150.000 euro per un bell’esemplare pronto per il concours. Un lontano grido dal prezzo di 2.818 dollari nel 1968, che è di 20.409 dollari o 18.700 euro nel denaro di oggi.

Rolls Royce Phantom I (Il Grande Gatsby)

Essendo uno dei grandi romanzi americani, il dramma d’amore di F. Scott Fitzgerald è stato adattato per il grande schermo non meno di cinque volte, più recentemente con Leonardo di Caprio nel ruolo principale di un milionario dallo stile di vita sfarzoso. Anche nel 1920, uno stile di vita sfarzoso richiedeva un’auto sfarzosa. Soprattutto se si voleva impressionare una donna con la propria ricchezza come Gatsby avrebbe fatto con Daisy.

Ecco perché Gatsby scelse una Rolls-Royce. Mentre Leo ha fatto del suo meglio per abbagliare Daisy con una Duesenberg J, ci sono due problemi con questo. Primo, l’auto era un modello di fine anni 20 mentre il film era ambientato nel 1922, e secondo, Fitzgerald mise il suo personaggio in una “Rolls-Royce gialla”. I produttori del film del 1974 (con Robert Redford e Mia Farrow) sono rimasti fedeli a questo, scegliendo un veicolo che era giallo e una vera Rolls – anche se un modello del 1928. Aveva persino gli interni verdi come nel romanzo. L’auto del film è stata recentemente venduta privatamente per una somma non rivelata, dopo un restauro di 1,2 milioni di dollari.

Alfa Romeo Spider (Il laureato)

Quando l’intelligente, ma timido Benjamin, protagonista del Il Laureato, si laureò con successo al college, i suoi generosi genitori lo premiarono con un’Alfa Duetto Spider. Una scelta insolita ma plausibile, dato che le cabriolet europee erano allora una scelta popolare tra quei californiani che potevano permettersele. L’auto avrebbe deluso Benjamin – non per un guasto meccanico come ci si aspetterebbe da un’Alfa degli anni ’60, ma perché finiva la benzina.

Anche così, fu prudente per Benjamin ed Elaine scegliere una carrozza per la loro fuga finale, dato che le auto italiane di quel giorno erano estremamente inaffidabili. La notorietà del Laureato avrebbe persino ispirato l’Alfa Romeo a offrire un livello di assetto “Laureato” negli Stati Uniti negli anni ’80. Ci sono molte Spider degli anni ’60 in vendita in Europa, ma aspettatevi di pagare 65.000 euro o più per una.

Ford Gran Torino (Il grande Lebowski)

Il furto di una Ford Gran Torino è stato un momento cruciale della trama sia nel capolavoro dei fratelli Coen del 1998, che nel dramma di Clint Eastwood del 2008. Ma a differenza della gemma impeccabile e curata del film Gran Torino di Eastwood, il suddetto modello di Ford ha avuto tempi molto più difficili nelle mani di Jeffrey “The Dude” Lebowski. La polizia troverà la sua auto, ma distrutta e sporca, con un oggetto importante mancante: una valigetta piena di soldi per il riscatto che deve essere consegnata a un trio di nichilisti tedeschi. Questi si vendicano dando fuoco all’auto, il che almeno risolve l’apparente sporcizia e il problema della corrosione del veicolo. Le Torino degli anni ’70, come quella del Big Lebowski, sono difficili a trovarsi in Europa, ma relativamente abbondanti negli Stati Uniti. Un’auto trascurata che ha bisogno di un restauro importante può essere comprata sotto i 5000 dollari (4500 euro), mentre esemplari immacolati passano di mano per somme superiori ai 30.000 dollari (27.500 euro).

Ectomobile (Ghostbusters)

Se c’era una cosa nel blockbuster di Dan Aykroyd che ha ispirato l’immaginazione dei giovani ancor più dell’indimenticabile posa sul tetto di Sigourney Weaver, doveva essere la Ectomobile. Un relitto trasformato in un salvatore del mondo, il veicolo era basato sulla conversione in ambulanza Miller-Meteor di una Cadillac del 1959. Anche se la sceneggiatura originale descriveva la Ectomobile come un veicolo nero con luci stroboscopiche viola, alla fine sarebbe diventata bianca per la sua apparizione sullo schermo, completa di strisce rosse, pneumatici bianchi e molti dispositivi dall’aspetto misterioso sul portapacchi.

L’auto sarebbe diventata una parte così iconica della storia degli Acchiappafantasmi che, in seguito, è stata presente in tutti i remake, sequel, spettacoli e persino videogiochi nati dal film originale. Ottenere la vostra Ectomobile è facile e conveniente: se vi accontentate di un giocattolo Hot Wheels 1/18, è fatta. Le conversioni Miller-Meteor sono estremamente rare. Per darvi un’idea, una replica della Ghostbusters Ectomobile è stata venduta di recente negli Stati Uniti per 220.000 dollari (202.000 euro).