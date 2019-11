Morningstar Investment Conference: focus sul Cost Investing

Economisti, strategist e analisti di Morningstar e di alcune delle principali SGR si confrontano domani per un’intera giornata di conferenze per la Morningstar Investment Conference di cui Wall Street Italia è media partner.

Dieci diversi speech e tavole rotonde con molti protagonisti internazionali che interverranno per la prima volta in Italia per trattare diversi temi dinanzi ad una platea di circa 300 investitori professionali.

Morninstar Investment Conference: il programma

In apertura il professore Pasquale Cirillo della Delfyt Universiy of technology parlerà ampiamente dei cigni neri e di tutto ciò che è imprevisto e non immaginabile a priori e che richiede un cambio di paradigma, nuovi modelli e nuove teorie.

Dalle gestione dell’imprevedibile alla funzione degli indici, dalle strategie per costruire portafogli robusti ai nuovi criteri richiesti ai fondi perché possano essere considerati sostenibili, alle nuove opportunità sui mercati globali illustrate dai best in class del risparmio gestito son tanti gli argomenti che verranno trattati.

Poi sarà la volta di Greggory Warenn, Sectore Strategist di Mornigstar che mostrerà come i fondi con i costi maggiori subiscono riscatti da cinque anni, illustrando una mappa del’andamento commissionale del tempo per le maggiori asset class.

In chiusura, focus sull’Italia e la sua economia pubblica e privata con una sessione dedicata ai finanziamenti alternativi delle PMI e ai mercati del capitale di debito che verrà affrontata da DBRS, la quarta agenzia di rating al mondo.

Verso un mondo a zero commissioni?

Quali saranno i driver su cui lavoreranno le case di gestione nel prossimo futuro? Il trend consolidato muove verso un taglio dei costi di gestione su tutti i livelli per cui i fondi attivi, le cui performance son mediamente inferiori ai fondi passivi tranne alcuni segmenti come le small cap, diversi azionari Paese e i corporate bond dove le probabilità di successo del gestore attivo aumentano, continuano a perdere terreno.

In occasione della MIC, verrà portato in Italia il Morningstar Open index project, il progetto portato avanti da Morningstar che da tempo ha iniziato a ripensare il proprio modello commissionale applicato agli indici.