Morgan Stanley e BofA: trimestrali in crescita grazie all’investment banking

Un altro colosso bancario made in USA alza il velo sui conti. E’ Morgan Stanley che ha dichiarato utili e ricavi del secondo trimestre oltre le stime degli analisti grazie a risultati migliori del previsto nei settori del trading e dell’investment banking.

La scorsa settimana, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup hanno superato le aspettative per quanto riguarda i ricavi e i profitti, una striscia continuata da Goldman Sachs ieri, grazie al rimbalzo dell’attività a Wall Street.

Morgan Stanley: ricavi netti di 15 miliardi di dollari

Nel dettaglio la società ha registrato un utile a 1,82 dollari per azione rispetto alle stime LSEG di 1,65 dollari per azione e ricavi a 15,02 miliardi di dollari contro i 14,3 miliardi di dollari stimati.

La banca ha dichiarato che gli utili sono aumentati del 41% rispetto al periodo precedente, raggiungendo i 3,08 miliardi di dollari, o 1,82 dollari per azione, grazie al rimbalzo dell’attività a Wall Street. Il fatturato è salito del 12% a 15,02 miliardi di dollari.

Nel trimestre Morgan Stanley ha beneficiato del suo modello di business, in quanto la ripresa del trading e dell’investment banking ha permesso alla divisione titoli istituzionali della banca di ottenere più ricavi rispetto alla divisione di gestione patrimoniale, ribaltando la dinamica abituale.

Il trading azionario ha generato un aumento del 18% dei ricavi a 3,02 miliardi di dollari, superando le stime di StreetAccount di circa 330 milioni di dollari. I ricavi da trading sul reddito fisso sono aumentati del 16% a 1,99 miliardi di dollari, superando le stime di 130 milioni di dollari.

I ricavi dell’investment banking sono saliti del 51% a 1,62 miliardi di dollari, superando le stime di 220 milioni di dollari, grazie all’aumento dell’attività di sottoscrizione del reddito fisso. Morgan Stanley ha dichiarato che tale aumento è stato determinato principalmente dall’aumento del debito di società non investment grade.

Ma i risultati della gestione patrimoniale della banca sono stati inferiori alle aspettative. Il fatturato è salito del 2% a 6,79 miliardi di dollari, mancando le stime di 6,88 miliardi di dollari.

L’azienda ha realizzato un altro trimestre forte in un contesto in miglioramento dei mercati dei capitali, con ricavi nella prima metà del 2024 di 30,2 miliardi di dollari, EPS di 3,85 dollari e un ROTCE del 18,6% – ha commentato il CEO Ted Pick – Il patrimonio totale dei clienti è cresciuto fino a 7,2 trilioni di dollari nel nostro percorso verso oltre 10 trilioni di dollari. Abbiamo annunciato un aumento del nostro dividendo trimestrale azionario ordinario a 0,925 dollari per azione, pur mantenendo solidi livelli di capitale con un rapporto CET1 del 15,2%, che riflette la durabilità del nostro modello di business.

Bank of America svela i conti trimestrali

Anche Bank of America ha rivelato i conti trimestrali, segnando ricavi e utili oltre le aspettative grazie all’aumento delle commissioni di investment banking e di gestione patrimoniale. Nel dettaglio la società ha comunicato guadagni a 83 centesimi per azione rispetto agli 80 centesimi per azione stimati da LSEG e ricavi a 25,54 miliardi di dollari contro i 25,22 miliardi di dollari stimati.

La banca ha dichiarato che l’utile è diminuito del 6,9% rispetto al periodo precedente, attestandosi a 6,9 miliardi di dollari, pari a 83 centesimi per azione, a causa del calo del reddito netto da interessi della società in seguito all’aumento dei tassi di interesse. Il fatturato è salito di meno dell’1% a 25,54 miliardi di dollari.

L’azienda è stata aiutata da un aumento del 29% delle commissioni di investment banking a 1,56 miliardi di dollari, superando le stime di StreetAccount di 1,51 miliardi di dollari. Le commissioni di gestione patrimoniale sono aumentate del 14% a 3,37 miliardi di dollari, sostenute dall’aumento dei valori di borsa, aiutando la divisione di gestione patrimoniale dell’azienda a registrare un aumento del 6,3% dei ricavi a 5,57 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con le stime.