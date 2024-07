Goldman Sachs: trimestre oltre le stime grazie al trading nel reddito fisso

Entra nel vivo la stagione delle trimestrali negli USA. Dopo JPMorgan Chase e Citigroup che hanno entrambi superato le aspettative grazie all’aumento delle commissioni di investment banking e a risultati migliori del previsto, è la volta di Goldman Sachs.

La banca americana guidata da David Solomon ha superato le stime sugli utili e i ricavi del secondo trimestre grazie a risultati migliori del previsto nel reddito fisso.

Goldman Sachs: i risultati trimestrali battono le stime

Nel dettaglio la banca newyorchese ha comunicato un utile per azione di 8,62 dollari contro gli 8,34 dollari per azione stimati da LSEG e ricavi a 12,73 miliardi di dollari contro i 12,46 miliardi di dollari stimati. Inoltre Goldman ha dichiarato che gli utili sono aumentati del 150% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 3,04 miliardi di dollari, pari a 8,62 dollari per azione.

I ricavi dell’intera banca sono aumentati di un più modesto 17%, raggiungendo i 12,73 miliardi di dollari, grazie alla crescita delle attività principali di trading, consulenza e gestione patrimoniale e degli asset della banca.

Il reddito fisso è stato un punto di forza del trimestre: i ricavi sono saliti del 17% a 3,18 miliardi di dollari, circa 220 milioni di dollari in più rispetto alle stime di StreetAccount, grazie all’attività sui mercati dei tassi di interesse, delle valute e dei mutui.

Le aspettative sono state elevate per Goldman Sachs, con le aziende di Wall Street nel bel mezzo di una ripresa dopo un 2023 disastroso.

Infatti, tra le sei maggiori banche statunitensi, Goldman è quella che dipende maggiormente dall’investment banking e dal trading per generare ricavi. Un altro punto focale del trimestre sarà la gestione dei patrimoni, area che l’amministratore delegato di Goldman David Solomon ha scommesso possano essere un motore di crescita per la banca.

Proprio il ceo ha espresso la sua approvazione per questi risultati, sottolineando la crescita sostanziale in aree importanti e il successo dell’applicazione della strategia unificata della società, nota come “One Goldman Sachs“.

“Siamo soddisfatti dei solidi risultati del secondo trimestre e della nostra performance complessiva nella prima metà dell’anno, che riflette una forte crescita su base annua sia nel settore Global Banking & Markets che in quello Asset & Wealth Management”, ha detto il Ceo David Solomon in un comunicato.

Nella sua dichiarazione, Solomon ha sottolineato l’abilità dell’azienda nell’utilizzare la sua gamma completa di servizi per rafforzare le relazioni con i clienti in un contesto di mercato che è difficile ma allo stesso tempo mostra segni di miglioramento. Goldman Sachs ha inoltre dichiarato un aumento del dividendo, da 2,75 a 3 dollari per azione ordinaria. Il pagamento del nuovo dividendo è previsto per il 27 settembre 2024, per gli azionisti registrati come proprietari delle azioni il 30 agosto 2024. Questa decisione dimostra la fiducia della società nella sua costante salute finanziaria e la sua dedizione a fornire rendimenti ai suoi azionisti.