Moda e finanza: Elisabetta Franchi verso lo sbarco in Borsa

Elisabetta Franchi si prepara allo sbarco in Borsa. Il marchio di moda italiano di proprietà di Betty Blue S.p.A. e guidato dalla omonima stilista, da Quarto Inferiore di Granarolo dell’Emilia, nella provincia bolognese volerà a Piazza Affari.

Spactiv, la SPAC promossa da Borletti Group e Milano Capital, annuncia la Business Combination con Betty Blue, società di proprietà della stilista Elisabetta Franchi e detentrice del marchio omonimo. Nel dettaglio è stato sottoscritto tra Spactiv, Betty Blue e gli azionisti di quest’ultima, Elisabetta Franchi e la sua controllata Gingi S.r.l,. un accordo che porterà alla fusione per incorporazione di Betty Blue in Spactiv. L’accordo sarà preceduto dall’acquisto da parte di Spactiv di azioni di Betty Blue fino ad un massimo di euro 77,5 milioni, sulla base di una valorizzazione (equity value) dell’intero capitale sociale di Betty Blue di euro 195 milioni. i. La società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione di Elisabetta Franchi S.p.A.

“Ho sempre cercato di perseguire con coerenza i valori che sento far parte del mio DNA: la creatività italiana, la mia visione di femminilità, l’eredità artigiana, una moda eco-friendly; questi sono gli ingredienti essenziali del mio brand che hanno consentito a Elisabetta Franchi di costruire una forte identità e trovare un posizionamento unico. 2 Ho sempre creduto in strumenti innovativi di comunicazione diretta che mi hanno permesso di avvicinarmi alle persone, oggi il brand Elisabetta Franchi merita di andare lontano e di guardare al futuro con un’ottica di espansione sempre più internazionale. L’apertura del capitale rappresenta lo strumento più coerente per il perseguimento dei futuri obiettivi aziendali e il team di Spactiv, con le competenze che lo contraddistinguono, è l’alleato ideale. La nostra Business Combination è come un abito perfetto cucito addosso.”

Così ha dichiarato Elisabetta Franchi, Amministratore Unico e socio di Betty Blue, fondata nel 1998 dalla stilista e imprenditrice che ha aperto 84 negozi monomarca in tutto il mondo, di cui 8 outlet e circa 1.100 negozi multimarca che sono dislocati nelle città più importanti del mondo.