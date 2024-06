Milionari self-made: ecco i 4 segreti per avere successo

Può non essere facile costruire un’attività di successo partendo da zero, ma è dimostrato che è possibile. L’esempio arriva dai milionari self-made, ossia quelli che si sono fatti da soli. Queste persone hanno scelto di credere in se stesse. Sapevano che non sarebbe stato facile, ma sapevano anche che era possibile. Con questa fede, hanno rischiato e sacrificato quasi tutto per un sogno.

Il mondo può vederle come figure ispiratrici, ma spesso sono persone comuni che hanno affrontato alcune battute d’arresto e imparato dure lezioni di vita. E un post apparso sull’emittente Cnbc indica i quattro fattori a cui attribuiscono il merito del loro successo.

I consigli dei milionari per aver successo

Consiglio n. 1: Tutti possono farcela

L’esempio è quello di Jason McGowan che non era un panettiere professionista prima di fondare Crumbl Cookies nel 2017, un vero e proprio impero di biscotti. Oggi Crumbl è un’azienda unicorno con circa 1.000 sedi in tutto il mondo.

Consiglio n. 2: Puntate su ciò che vi rende unici

Anne Mahlum nel 2013 ha fondato la catena di negozi di fitness Solidcore, con sede a New York. Un decennio dopo, l’azienda conta oltre 100 sedi. Un consiglio che la Mahlum ha dato è quello di appoggiarsi a ciò che la rende unica. In effetti, è a questo che attribuisce il merito del suo successo.

“Credo molto nel potere dell’unicità. Quando… ci appoggiamo alla nostra unicità, questa funziona davvero a nostro favore, ed è stata una parte enorme del mio successo farlo a livello personale e professionale”.

Consiglio n. 3: Siate appassionati

Shawn Tsao amava i panini e un giorno, nel 2012, aveva voglia di un panino di un negozio specifico che si trovava dall’altra parte della città, ma non aveva il tempo di andare a prenderlo. “E se ci fosse un Uber per il cibo?”, ha pensato. È così che è nata l’idea del servizio di consegna di cibo Caviar.

Poi nel 2014, Square, la società di pagamenti di Jack Dorsey (ora nota come Block), ha acquistato Caviar per oltre 100 milioni di dollari. Tsao e i suoi co-fondatori hanno guadagnato milioni dall’affare.

“Se sei un imprenditore e sei veramente appassionato del prodotto che stai costruendo – non perché vuoi solo la gloria di essere un CEO o un fondatore [ma] sei veramente appassionato di ciò su cui stai lavorando – questo ti farà superare i giorni più difficili”, ha detto Tsao.

Tsao ha costruito Caviar per se stesso. L’attività soddisfaceva un bisogno personale ed è stata questa passione ad aiutarlo a perseverare nelle inevitabili difficoltà che ha dovuto affrontare nella costruzione dell’azienda.

Consiglio n. 4: Iniziare e basta

In tutte le interviste con i vari milionari self-made, un consiglio particolare ritorno sempre: iniziare e basta.