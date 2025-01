Microsoft verso acquisizione di TikTok

Nel futuro di TikTok potrebbe esserci l’americana Microsoft. Parola di Donald Trump, secondo cui il colosso di Redmond sarebbe in trattativa per acquisire le attività americane dell’applicazione di video brevi, che fa capo alla cinese ByteDance.

L’operazione si inquadra all’interno dell’ordine esecutivo firmato da Trump, che proroga di 75 giorni il bando su TikTok negli Stati Uniti, a meno che ByteDance non venda le sue attività americane per motivi di sicurezza nazionale.

Cosa ha detto Trump

Parlando con i giornalisti, il neo presidente ha espresso il suo entusiasmo per le “guerre di offerte”, sottolineando che un’acquisizione potrebbe portare a un miglior affare, creare posti di lavoro e mantenere la piattaforma aperta in modo sicuro.

“C’è molto interesse per TikTok. Mi piacciono leguerre di offerte perché ti permettono di ottenere il miglior affare possibile”, ha aggiunto, rifiutando di fare i nomi degli altri candidati, ma ha detto che si tratta di “aziende di alto livello”.

Già nei giorni scorsi, oltre a Microsoft, era circolato il nome di Oracle come uno dei principali candidati per l’acquisto. Ma anche he la startup di intelligenza artificiale Perplexity AI, che avrebbe avanzato una proposta di fusione con TikTok, con il governo statunitense che potrebbe ottenere fino alla metà della nuova società, ha dichiarato una fonte a Reuters.

In ogni caso, la decisione finale sul futuro di TikTok negli Stati Uniti dovrà essere presa entro 30 giorni, e la Corte Suprema ha già confermato il bando sull’app, lasciando a Trump il compito di definire il destino di TikTok, che conta circa 170 milioni di utenti americani.

Ricordiamo che l’applicazione è stata brevemente messa offline, il 19 gennaio, per prendere atto della legge che impone a ByteDance di vendere o di subire un divieto. Tuttavia, dopo essersi insediato il 20 gennaio, Trump ha firmato un ordine esecutivo che ritarda l’applicazione della legge di 75 giorni, nella speranza di trovare una soluzione con Pechino. La proposta è che ByteDance conceda agli Stati Uniti il 50% del capitale di TikTok in cambio della mancata applicazione della legge.

Implicazione economiche e politiche

L’acquisto di TikTok ha implicazioni significative sia a livello economico che politico. Economicamente, l’acquisizione potrebbe creare nuovi posti di lavoro e stimolare l’economia locale. Dal punto di vista politico, l’acquisto potrebbe essere visto come un modo per mantenere TikTok aperto negli Stati Uniti, soddisfacendo le preoccupazioni di sicurezza nazionale senza chiudere completamente l’app.

La decisione finale sull’acquisto di TikTok deve essere presa entro un periodo di 30 giorni dall’ordine esecutivo. La Corte Suprema ha confermato il bando su TikTok, lasciando a Trump il compito di definire il destino dell’app. Questa decisione sarà cruciale per determinare il futuro di TikTok negli Stati Uniti e potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sul mercato dei social media. Per i consumatori, l’acquisto di TikTok potrebbe significare cambiamenti nella piattaforma, come modifiche alle politiche di privacy e sicurezza dei dati.