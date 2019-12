“Mi Tierra”: a Trieste la prima mostra fotografica di Keila Guilarte Gonzalez

Si chiama “Mi Tierra” la mostra fotografica inaugurata a Trieste presso la Biblioteca del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, la prima della fotografa cubana Keila Guilarte Gonzalez che ha realizzato anche alcune delle più belle copertine e servizi di moda del magazine Wall Street Italia.

La mostra fotografica, che rimarrà aperta al pubblico fino al 30 dicembre 2019, è stata inaugurata dall’artista Mario Arlati e chiuderà l’evento “Heritage4Cuba”, iniziativa nata con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione istituzionale e imprenditoriale nel settore del restauro e dell’architettura urbana, facendo tesoro delle opportunità condivise derivanti da una più stretta cooperazione e integrazione tra l’Italia e Cuba, come lo sviluppo di capacità, lo scambio di esperienze e la condivisione di best practices per promuovere nuove opportunità di lavoro e crescita inclusiva a Cuba.

La mostra fotografica è promossa nell’ambito del programma di cooperazione internazionale a regia regionale del Friuli Venezia Giulia “Creative HUB FVG – CUBA”.

Nell’ambito della collaborazione, consolidata con l’agenzia delle Nazioni Unite per la promozione dello sviluppo industriale UNIDO ITPO, si sono instaurate importanti relazioni con il governo cubano e con istituzioni locali. Commenta la fotografa Keila Guilarte Gonzalez: