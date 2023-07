Metalli, come si sta muovendo il mercato? L’analisi di Goldman Sachs

L’industria dei metalli è un settore cruciale per l’economia globale, ma negli ultimi mesi ha affrontato una serie di sfide. In questo articolo, esamineremo le recenti analisi condotte da Goldman Sachs sui metalli, concentrandoci sulla situazione economica a due velocità e sui movimenti del rame e del nichel. Esploreremo anche le implicazioni di queste analisi per il futuro del settore dei metalli.

Perché un’economia a due velocità danneggia i metalli?

Una delle principali preoccupazioni per l’industria dei metalli è l’esistenza di un’economia globale a due velocità. I dati PMI per il settore manifatturiero indicano che la domanda di metalli è in contrazione da 10 mesi consecutivi nel settore manifatturiero globale. Tuttavia, esiste una divergenza tra la situazione in Cina, dove il settore manifatturiero si è avvicinato alla stabilità, e quella nei paesi avanzati, dove si osserva un deterioramento continuo. Questo indica che non ci sono segnali imminenti di un’inversione positiva della tendenza. Inoltre, la catena di approvvigionamento dei metalli nei paesi avanzati segnala volumi di ordini stabili o in calo per il terzo trimestre e il secondo semestre dell’anno.

La destoccatura delle materie prime e dei prodotti continua, ma le nuove commesse sono in diminuzione, limitando l’aggiustamento delle scorte rispetto alla domanda downstream. Questa situazione potrebbe protrarsi fino alla fine dell’anno, considerando che le fasi di declino nella produzione manifatturiera dei metalli hanno avuto in media una durata di circa 16 mesi nei paesi avanzati. Tuttavia, le scorte di metalli rimangono estremamente basse, il che significa che qualsiasi shock o regolamentazione significativa (come uno stimolo in Cina o tagli ai tassi nei paesi avanzati) potrebbe influenzare rapidamente e in modo significativo i prezzi. Fino a quel momento, il complesso dei metalli industriali è probabile che rimanga in questa fase di calo con la possibilità di maggiori restrizioni all’offerta in caso di ulteriore deterioramento della domanda.

Rame e nichel: come si muovono?

Nonostante il contesto macroeconomico attuale ostile per i metalli industriali, è importante notare che l’economia del rame continua a mostrare una significativa performance positiva in termini di tendenze della domanda. In Cina, il maggior consumatore di rame a livello globale, la domanda apparente di rame raffinato è aumentata dell’11% anno su anno nel primo semestre del 2023 e la domanda finale è cresciuta del 7% anno su anno per il periodo gennaio-maggio.

Questo trend di domanda in crescita superiore alle previsioni è principalmente attribuibile all’aumento della domanda verde e alla solida crescita dei driver tradizionali come le costruzioni, gli investimenti nella rete elettrica e gli elettrodomestici. Con il sostegno politico a sostegno di questi settori in Cina, ci si aspetta un ambiente di domanda resiliente, unito a scorte inferiori sul mercato domestico nel secondo semestre dell’anno, che si tradurranno in un aumento delle importazioni nette di rame raffinato e sostenendo il deficit complessivo di metallo previsto per l’anno (197.000 tonnellate secondo Goldman Sachs).

Tuttavia, la fiducia dei consumatori industriali è attualmente bassa, in particolare in Cina, e c’è una sensibilità dei prezzi nell’ambito degli acquisti. Ciò significa che quando il prezzo del rame si avvicina alla parte inferiore della sua fascia di prezzo attuale, si potrebbero osservare acquisti stimolati intorno a 8.000 dollari/tonnellata. Tuttavia, questa dinamica di domanda fisica è destinata a persistere fino a quando non si verificheranno preoccupazioni effettive di scarsità o fino a quando il sostegno politico non sarà tale da aumentare la fiducia nella domanda futura e stimolare l’appetito all’acquisto.

Secondo le analisi di Goldman Sachs, invece si prevede che il mercato del nichel rimarrà significativamente in surplus quest’anno e il prossimo, dopo un surplus dell’anno scorso. Con la conversione del nichel di classe 2 in nichel di classe 1 che si sta intensificando, si prevede che il mercato di classe 1 passi in surplus nel secondo semestre del 2023 e soprattutto l’anno prossimo.

Questo è supportato da tre fattori: il rapido aumento della produzione di nichel in Indonesia che sta alimentando l’aumento della produzione di nichel solfato cinese e quindi creando un mercato di classe 1 ben rifornito; il miglioramento dell’offerta cinese di nichel raffinato grazie all’aumento delle importazioni di NPI e intermediari dall’Indonesia; la domanda di nichel al di fuori della Cina è in calo in linea con il generale declino del settore manifatturiero.

L’eventuale accumulo visibile di scorte di nichel di classe 1 su LME o SHFE (borse metallifere) potrebbe quindi essere un catalizzatore evidente per una significativa riduzione dei prezzi del nichel.