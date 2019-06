Messico: fumata nera nelle trattative con gli Usa, Fitch taglia rating paese

Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro svoltosi ieri alla Casa Bianca tra le delegazioni degli Stati Uniti e del Messico per trovare un accordo tra i due paesi ed evitare così una guerra commerciale.

Sullo sfondo, la minaccia del presidente americano Donald Trump di colpire immediatamente tutti i beni importati dal Messico con dazi del 5%. Non solo: l’amministrazione statunitense ha anche minacciato di alzare tali dazi fino al 25% entro ottobre se il Messico non porrà rimedio al flusso illegale di immigrati.

Nelle trattative sono stati fatti “progressi, ma non abbastanza”, twitta Trump sottolineando che le trattative riprenderanno oggi. Se nessun accordo sarà raggiunto, “dazi del 5% scatteranno lunedì” e saliranno gradualmente. “Più saliranno i dazi, maggiore sarà il numero di società che si sposteranno negli Stati Uniti”, ha affermato ieri il presidente Usa.

Nel frattempo le agenzie di rating hanno agito: Fitch ha tagliato il rating del paese centroamericano a BBB da BBB+ e Moody’s Investors ha portato il suo outlook a negativo da stabile. Il rischio dazi e preoccupazioni legate alla situazione finanziaria della compagnia petrolifera di stato Pemex sono tra i fattori che hanno portato a queste decisioni.

Il ministro messicano degli Esteri, Marcelo Ebrard, in una conferenza a Washington ha spiegato che da parte americana c’è la “volonta’” di trovare un’intesa. “Ambo le parti riconoscono che la situazione attuale non può andare avanti. I flussi” di migranti “stanno diventando troppi”. Tuttavia, ha aggiunto Ebrard, “gli Usa stanno puntando a misure immediate di breve termine. Noi crediamo che non si debbano adottare [solo] misure immediate e non [solo] punitive.