Mese dell’educazione finanziaria, al via 500 eventi in tutta Italia

Fra i Paesi avanzati, l’Italia è fra quelli più bisognosi di cultura finanziaria. Secondo una ricerca di Standard & Poor’s datata 2015, il 63% degli italiani non è in possesso delle più basilari nozioni in materia. Per colmare questa dannosa carenza, torna il Mese dell’educazione finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin, di cui è membro il Mef). Nella cornice del Piccolo Teatro di Milano, dove questa sera (lunedì 23 settembre) sarà messa in scena una lezione-spettacolo per gli studenti delle scuole superiori, è stato presentato il calendario completo degli eventi in programma: ben 500 eventi distribuiti lungo tutto il mese di ottobre. (Qui la programmazione completa degli eventi).

L’obiettivo dell’iniziativa, spiega una nota del Mef “è offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza”.

Il Mese si aprirà con la “World Investor Week”, passando poi per il debutto della prima Giornata Nazionale sull’Educazione Assicurativa il 9 ottobre, e si chiuderà il 31 con la Giornata Mondiale del Risparmio.

Un’attenzione particolare verrà dedicata alla programmazione previdenziale, tema sui cui sono attesi numerosi cambiamenti nei prossimi anni a causa di fattori demografici e dell’evoluzione del mercato del lavoro.