MES e strumenti di finanziamento europeo, ce li spiega Riccardo Monti (VIDEO)

Negli ultimi giorni si è parlato, non senza confusione del MES ( Meccanismo Europeo di stabilità) e degli altri strumenti di finanziamento europeo.

Riccardo Maria Monti, attualmente Amministratore delegato di Triboo, azienda italiana leader nei settori dei servizi digitali e dell’e-commerce, ci spiega, con esempi semplici, il funzionamento di tali strumenti.

In precedenza Monti ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali tra cui le Presidenze di Italferr S.p.A, Grandi Stazioni S.p.A, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese – ICE e gli incarichi di Vice Presidente di Simest e di Consigliere per l’Internazionalizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti. In precedenza, è stato per 15 anni Amministratore del Gruppo Value Partners e ha ricoperto incarichi manageriali in Booz Allen & Hamilton, Logica Consulting, Federmeccanica e GEC Alsthom.

Monti ha lavorato con Corporation e Governi di oltre 40 Paesi, per progetti nei settori finanza, telecomunicazioni, infrastrutture e manifatturiero, curando numerosi progetti di espansione internazionale o finanziati dalle istituzioni finanziarie internazionali e processi di privatizzazione.