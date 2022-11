Investire in un contesto macroeconomico sfidante e contraddistinto dall’alta inflazione come quello attuale è possibile, a patto che si valutino attentamente le mosse da compiere. L’ETF (Exchange Traded Fund), con le sue caratteristiche, rappresenta una delle opzioni migliori perché permette da un lato di ridurre i costi per l’investitore rispetto a strumenti finanziari come fondi comuni, e dall’altro di mitigare gli impatti negativi della volatilità sul portafoglio. Per abbassare ulteriormente la soglia del rischio si può optare per una soluzione come il PAC (Piano di Accumulo di Capitale), entrando così in maniera graduale sul mercato. C’è una realtà che è riuscita a “fondere” questi due strumenti proponendo per prima qui in Italia i PAC in ETF. Parliamo di Scalable Capital, importante realtà del panorama fintech europeo basata in Germania.

Perché scegliere i PAC in ETF

Tramite investimenti costanti, e con un orizzonte di medio-lungo periodo, gli investitori riescono a differenziare la tempistica di entrata sul mercato, azzerando sia la stagionalità, sia quei meccanismi comportamentali che ci portano ad acquistare con prezzi ai massimi e a vendere quando i nostri investimenti hanno perso valore. In questa fase, è fondamentale mantenere l’investimento per non vedere eroso il proprio patrimonio dall’inflazione, che continua a mantenersi su livelli elevatissimi. E anche perché, in una fase ribassista come questa, il rischio è quello di perdersi i rimbalzi più interessanti. Dunque, i PAC (che Scalable Capital chiama anche Piani di risparmio) in ETF sembrano essere l’opzione ideale in questa fase, anche perché puntare su un paniere di azioni piuttosto che sul singolo titolo riduce parecchio i rischi.

Le soluzioni per gli investitori

A tal proposito Scalable Capital, piattaforma di investimento regolamentata dall’autorità di vigilanza finanziaria tedesca BaFin e registrata presso la CONSOB, permette di impostare il proprio piano scegliendo tra oltre 1.700 ETF. Tutti i PAC hanno zero commissioni, permettono di acquistare titoli frazionati e impostabili a partire da 1€. Tutti i PAC modificabili o cancellabili a zero costi in qualsiasi momento. L’offerta è ampia e diversificata, e propone tutti gli ETF più popolari sul mercato in questa fase. Ci sono gli ETF World, composti da centinaia di società da tutto il mondo. Poi gli ETF Europa, con azioni di società europee ampiamente diversificate. Non mancano gli ETF Paesi Emergenti, composti da azioni delle principali nazioni emergenti. E poi, per chi vuole cavalcare un trend importante come quello green, ci sono gli ETF Sostenibili, per investire in aziende più sostenibili.

Tutti i vantaggi dei PAC per i clienti

Insomma, le soluzioni d’investimento sono davvero tante e permettono di puntare praticamente su qualsiasi fetta di mercato. I PAC (o Piani di risparmio) in ETF proposti da Scalable Capital consentono di soddisfare tutte le esigenze attuali degli investitori. Dal contenimento dei costi alla diversificazione, dalle interessanti performance alla massima trasparenza e flessibilità. Motivi che rendono ancor più valido questo genere di investimento, in un momento storico in cui la possibilità di restar fermi e fuori dal mercato può rivelarsi una scelta penalizzante nel lungo periodo.