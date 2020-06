Mercati: dollaro più debole e elezioni Usa, i dieci trend dominanti nel post-lockdown

Tra gli investitori cresce la fiducia che per l’economia mondiale, la fase peggiore potrebbe essere alle spalle. Tuttavia la riapertura potrebbe essere più lenta e disomogenea di quanto molti si aspettano. Ecco perché nel breve termine i titoli azionari e altri asset con profilo di rischio più elevato potrebbero essere esposti a ulteriori rischi.

È questa l’opinione di Robert C. Doll, CFA, Senior Portfolio Manager and Chief Equity Strategist, che in un’analisi sul post-lockdown spiega:

“L’economia sta gradualmente ripartendo in molti Paesi. E sottolineiamo gradualmente, perché crediamo che il processo sarà lungo e difficile, dato che sia i singoli che le aziende si muovono con cautela. Molti sceglieranno volontariamente di rimanere in modalità lockdown, mentre altri si lanceranno decisi verso la riapertura. Questa situazione genererà condizioni di instabilità e incertezza. A questo punto, pochi si aspettano una ripresa rapida, ma tra gli investitori cresce la consapevolezza di avere davanti un percorso di costante risalita”

In un panorama costellato da molte incertezze, Doll si dice “cauto sui tempi della ripresa”:

“La propensione a concedere altri stimoli fiscali sta scemando in alcune regioni, perché i politici si trovano a dover bilanciare il bisogno di immediato sostegno economico con l’aumento del deficit. Anche le prospettive di crescita dell’occupazione non sono chiare, perché molte società e imprese avranno bisogno di tempo per riprendersi e alcune non vi riusciranno affatto. Previdiamo anche ritorni sparsi al lockdown, come è successo in Asia”.

Per via di un quadro in cui prevalgono le ombre, Doll suggerisce, nel breve termine, di mantenere un approccio cauto verso i titoli azionari e gli altri asset di rischio.