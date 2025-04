Consulenti finanziari, ne servono centomila e giovani

C’è una rivoluzione silenziosa in atto, è dettata anche dai nuovi trend demografici e parla al femminile, nei temi del risparmio e della finanza. Le donne sono chiamate a riscrivere le regole del gioco non solo come investitrici, ma anche come gestori di patrimoni, consulenti finanziari, ceo di grandi istituzioni e persino fondatrici di startup