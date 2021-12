Mercati che fare, inflazione, banche centrali e outlook 2022. Stasera l’analisi di Fidelity

Questa sera alle ore 19,30 andrà in onda una nuova puntata di Mercati che Fare, il format video di Wall Street Italia condotto da Leopoldo Gasbarro. Nel corso della trasmissione si parlerà di inflazione, banche centrali e prospettive di investimento per il 2022.

Ospite della puntata Donatella Principe Dir.Marketing and Distribution Strategy di Fidelity. Con la manager della società di gestione Usa verranno affrontate le tematiche relative alle prospettive di investimento per il nuovo anno caratterizzate da un contesto di inflazione crescente e come le recenti mosse delle banche centrali possono influenzare le principali asset class.