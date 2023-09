A.I. Alternative Intelligence. Ritorno al futuro del Consulente Finanziario: l’edizione 2023 del Meeting di EFPA Italia

La nuova edizione del Meeting di EFPA Italia 2023 è in dirittura d’arrivo. Giunta alla sua 14esima edizione, l’annuale manifestazione che riunisce professionisti ed esperti dei servizi di investimento organizzata dalla Fondazione affiliata alla European Financial Planning Association (EFPA) si terrà il 12 e il 13 ottobre al Centro Congressi di Villa Vittoria a Firenze.

Il tema scelto per il Meeting 2023 di EFPA, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione dei Financial Advisors e dei Financial Planners è “A.I. Alternative Intelligence. Ritorno al futuro del Consulente Finanziario”: al centro del dibattito ci sarà il tema dello sviluppo tecnologico nell’ambito della consulenza finanziaria, che rappresenta una delle sfide più importanti per l’industria del settore.

L’obiettivo di EFPA Italia Meeting 2023 sarà approfondire il tema con spirito critico affinché gli interrogativi legati agli impatti delle nuove tecnologie sulla professione riconducano l’attenzione sull’identità del consulente finanziario e sulle sue competenze uniche ed insostituibili, per guardare positivamente alle sfide che lo attendono. Marco Deroma, Presidente di EFPA Italia, ha così commentato questo importante appuntamento:

È fondamentale che il mutamento epocale indotto dell’IA non faccia perdere di vista l’essenza fondamentale della consulenza finanziaria e l’identità unica del CF: le competenze e l’esperienza restano insostituibili. Guardare positivamente alle sfide che ci attendono significa rafforzare la nostra identità professionale, investire nell’aggiornamento continuo e adattarsi in modo intelligente alle nuove dinamiche del mercato. In questo modo potremo sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie emergenti per migliorare la qualità dei servizi che offriamo al cliente e mantenere l’integrità della nostra professione.

EFPA Italia Meeting 2023, il programma della prima giornata

La due giorni di dibattiti e approfondimenti di cui Wall Street Italia è Media Partner si aprirà giovedì 12 ottobre con l’introduzione del tema dell’Intelligenza Artificiale attraverso un inedito dibattito virtuale tra alcune illustri figure del contesto economico mondiale del passato, che forniranno alla platea la propria visione dell’economia e del sistema finanziario, e quale ruolo hanno giocato nella loro evoluzione.

Subito dopo sarà la volta del seminario “Un futuro in transizione permanente” di Marica Branchesi, Professore Ordinario di Astrofisica presso il Gran Sasso Science Institute, che introdurrà un inedito punto di vista nel dibattito sulle prospettive generate dall’innovazione tecnologica nel mondo della consulenza finanziaria. Insieme alla Professoressa Branchesi saranno sul palco il noto economista Coleman Kendall e il segretario generale del Censis Giorgio De Rita, mentre la moderazione degli interventi sarà è affidata a Leopoldo Gasbarro, Direttore responsabile di Wall Street Italia.

La prima giornata proseguirà coi workshop dei main partner dell’evento, pronti a intervenire sui temi che i professionisti del risparmio affrontano quotidianamente, dalle strategie di asset allocation ai fondi tematici e settoriali. A chiudere la giornata di giovedì 12 ottobre ci sarà la tavola rotonda “Molte intelligenze, molte opportunità!” nella quale gli esponenti di Anasf, Censis, OCF e Assoreti avranno modo di confrontare le loro view sull’argomento chiave di questa edizione: le implicazioni dell’intelligenza artificiale sull’attività del consulente finanziario. Precederà il dibattito tra le istituzioni l’intervento di Pietro Lanza, Technology Banking and Insurance Director di IBM Italia.

EFPA Italia Meeting 2023, il programma della seconda giornata

La seconda e ultima giornata del Meeting, venerdì 13 ottobre, si aprirà con la tavola rotonda “Competenze per competere: un investimento sicuro”, moderata da Sergio Luciano, direttore responsabile di Economy e Investire, media partner dell’evento, e la partecipazione dei membri del Comitato Scientifico di Efpa Italia: i professori Debora Damiani, Ruggero Bertelli, Claudio Cacciamani, Emanuele Maria Carluccio, Fabrizio Crespi, Massimiliano Marzo e Paolo Turati.

Subito dopo torneranno protagonisti i main partner con una serie di workshop che verteranno su scelte di asset allocation di lungo termine tra dinamiche demografiche e innovazione, ottimizzazione dei portafogli tramite strategie diversificate e decorrelate dall’azionario tradizionale. La struttura dei contenuti riprodurrà quella della prima giornata, con l’intervento del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione a preludio delle sessioni di workshop sopra descritte.

A chiudere il Meeting 2023 di EFPA Italia sarà il panel di Amundi e BNY Mellon, preceduto dalla tavola rotonda “AI: evidenze e prospettive per la consulenza finanziaria”, con Zurich Bank e Nicola Ronchetti – Founder & CEO di FINER, che poterà le evidenze di una ricerca che ha coinvolto consulenti finanziari, bancari e clienti sui vantaggi che le banche e le reti più innovative stanno ottenendo dall’adozione dell’IA.

Per il programma completo e per iscriversi a EFPA Italia Meeting 2023 vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento, www.efpa-italia.it.