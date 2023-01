Mediolanum International Funds Ltd (MIFL), la piattaforma europea di asset management del Gruppo Bancario Mediolanum, ha annunciato la nomina di Giorgio Carlino a head of multi management.

In questa posizione, Carlino sarà responsabile della guida del team di manager selection, che identifica e monitora i migliori gestori sul mercato, e del team multi-manager portfolio management, che si occupa della costruzione di portafogli attraverso combinazioni di gestori delegati per i diversi prodotti, attraverso una varietà di strategie di investimento volte ad ottenere rendimenti vantaggiosi per i clienti finali, bilanciando il profilo di rischio. Ha dichiarato Giorgio Carlino:

“L’ambizione di MIFL, il suo costante investimento in risorse umane e tecnologia, la sua diversificata offerta di prodotti e la sua attenzione al consumatore finale rendono questo un momento entusiasmante per entrare a far parte dell’azienda. Non vedo l’ora di contribuire ai successi di MIFL nel fornire performance vantaggiose per i nostri clienti attraverso una vasta gamma di strategie”.

Carlino lavorerà presso il quartier generale di MIFL a Dublino e riporterà direttamente a Christophe Jaubert, chief investment officer (cio) di MIFL, che vanta 22 anni di esperienza nel settore e ha ricoperto diversi ruoli nella sua carriera, tra cui fund of funds portfolio manager per Commerzbank, gestore presso RAS Asset Management a Milano e diversi ruoli presso Allianz Global Investors, tra cui, più recentemente, global chief investment officer per le strategie multi asset. Christophe Jaubert, Chief Investment Officer di MIFL, ha commentato:

“Sono lieto che Giorgio entri a far parte del nostro team a Dublino poiché sarà determinante per la prossima fase di crescita dell’azienda. Giorgio porta un impressionante track record di performance in diverse strategie e trarremo grandi benefici dalla sua esperienza e conoscenza degli investimenti”.

Inoltre, Carlino farà parte del Comitato Investimenti di MIFL, contribuendo alla “house view” dell’azienda. Carlino succede a Bish Limbu, che durante il suo mandato ha dato un contributo significativo al team Multi Management. Limbu continuerà a collaborare come consulente dell’azienda lavorando a stretto contatto con Carlino e il resto del team Multi Manager.

Le altre nomine di Mediolanum International Funds

MIFL ha inoltre annunciato Jason Samons come nuovo head of manager research, assumendo il ruolo precedentemente svolto da Inma Conde e riportando direttamente a Carlino. Conde diventerà il nuovo head of ESG, un ruolo appena creato da MIFL con l’obiettivo di continuare ad espandere la propria offerta ESG. Conde riporterà direttamente a Christophe Jaubert.

In sintesi, la nomina di Giorgio Carlino come head of multi management rappresenta un passo importante per Mediolanum International Funds Ltd nella sua missione di offrire servizi di asset management di alta qualità ai propri clienti.