Mediobanca spinge sul wealth management

Un piano orientato alla crescita, che conferma l’articolazione tra i tre rami di attività, ovvero investment banking, credito al consumo e wealth management. E che punta soprattutto su quest’ultima per alzare la redditività. Questo a grandi linee i punti salienti del piano industriale 2019-2023 presentato ieri da Mediobanca. E che prevede sia una crescita organica, sia per acquisizioni.

Le stime al 2023

I ricavi sono attesi al 2023 a 3 miliardi di euro, con un Cagr (tasso medio composto annuo di crescita) del 4%, così come quello dell’utile per azione (Eps). Il Rote, ora al 10%, è visto migliorare all’11%. Generali, di cui Piazzetta Cuccia detiene il 13%, resterà come “riserva” cui attingere nel caso di presentassero opportunità di M&A rilevanti.

Quanto al capitolo redditività, il Wealth Managemement dovrebbe vedere salire il Roac (Return on allocated capital, è un indicatore che misura il ritorno di un investimento misurato per il rischio) al 25% contro il 35% atteso dagli analisti, il Consumer Banking al 28/30%, il Cib (Corporate Investment Banking) al 16%.

Wealth management protagonista

Nei prossimi quattro anni la banca d’affari milanese intende “affermarsi definitivamente come operatore distintivo in Italia per qualità, innovatività e valore dell’offerta per i clienti affluent, private e imprenditori” si legge in uno nota della banca guidata dall’amministratore delegato, Alberto Nagel, in ci si spiega inoltre che la crescita avverrà “tramite cospicui investimenti in distribuzione (forza vendita +60% a oltre 1.400 professionisti), tecnologia e prodotti rafforzerà ulteriormente posizionamento, ricavi e redditività, uguagliando il Cib [Corporate & investment banking] in termini di contribuzione ai ricavi del gruppo e divenendo il primo contributore in termini di commissioni”.

Clientela Affluent & Premier