May: “o lasciamo l’Ue con un accordo o addio Brexit”

“Quello che abbiamo davanti è lasciare l’Ue con un accordo o non lasciarla affatto. Il governo ritiene che dobbiamo assolutamente uscire dall’Unione europea e completare la Brexit. Per questo dobbiamo trovare un accordo in Parlamento, un’intesa tra partiti”.

Così ieri la premier britannica Theresa May in un video in cui torna a parlare della Brexit per spiegare cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane, aggiungendo che:

“Non sono d’accordo su molte cose con i Labour, ma penso che sulla Brexit e sulla libertà di movimento, sul garantirci un buon accordo, sulla sicurezza e sull’occupazione, abbiamo qualche punto di intesa. Questo significa accettare compromessi da entrambe le parti, ma credo che portare a termine la Brexit sia la cosa migliore per noi”.

E proprio sulla necessità di raggiungere un accordo con i laburisti, ieri May aveva ammesso, prima della diffusione del video, di non avere altra scelta se non quella di trovare un’intesa con l’opposizione.