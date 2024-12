Matteo Renzi è il politico che guadagna di più con oltre 2 milioni di euro dichiarati

Matteo Renzi si conferma ancora una volta tra i parlamentari più ricchi d’Italia, secondo i dati delle dichiarazioni dei redditi 2024. Con un reddito imponibile di oltre 2,3 milioni di euro, pur registrando una diminuzione significativa rispetto all’anno precedente (dove aveva dichiarato più di 3,1 milioni), l’ex rottamatore mantiene il titolo di “Paperone” tra i leader politici italiani.

Quanto guadagnano i politici italiani

Nel dettaglio Matteo Renzi ha dichiarato un reddito imponibile di 2.307.346 euro, in calo rispetto al 2023, circa 880.000 euro in meno. Nonostante il calo però, Renzi rimane uno dei leader politici con il reddito più alto, sebbene la lista completa debba ancora includere altre figure di rilievo come il senatore a vita Renzo Piano e il deputato della Lega Antonio Angelucci.

Nel 2023, Renzo Piano aveva dichiarato quasi 2,9 milioni di euro, una parte significativa dei quali guadagnata in Francia. Antonio Angelucci, noto imprenditore e deputato della Lega, è un altro probabile “sfidante” nella classifica dei più ricchi, anche se la sua dichiarazione per il 2024 non è ancora nota.

Quanto guadagnano Giorgia Meloni, Salvini e Elly Schlein

Il reddito della premier Giorgia Meloni è passato da 293.531 del 2023 a 459.460 euro del 2024. La premier somma l’indennità parlamentare alle vendite dei suoi ultimi due libri «Io sono Giorgia» e «La versione di Giorgia» (Rozzoli editore).

Tra i più benestanti che siedono tra gli scanni del Parlamento troviamo anche Federico Cafiero de Raho, deputato del Movimento 5 Stelle, che ha dichiarato 306.000 euro. Non se la passa male neanche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il cui reddito passa da 209.793 a 260.887 euro, mentre non è ancora online la dichiarazione patrimoniale del responsabile dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che l’anno scorso registrava un reddito complessivo di 99.761 euro, nonché quella della titolare del Turismo Daniela Santanché, nel 2023 a quota 298.638 euro.

Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha dichiarato 106mila euro, mentre Nicola Fratoianni di Sinistra italiana dichiara circa 99mila euro quest’anno, 5 mila euro in meno rispetto ai 104mila dichiarati nel 2023. Infine Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, ha incassato 103mila euro contro gli 82mila euro dell’anno precedente.