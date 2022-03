La corsa delle materie prime non sembra più arrestarsi. Il palladio ha tentato un ulteriore allungo favorito dal fatto che la crisi Russia-Ucraina ha alimentato i timori di una stretta dell’offerta del metallo, mentre l’oro ha superato anche il livello chiave di $2.000.

Il palladio spot quotava a $3.224,86 l’oncia alle 8:00 di questa mattina. È oscillato tra guadagni del 7,5% e una perdita di circa il 3,4% nell’azione instabile dei prezzi, dopo essere salito al massimo storico di $3.440,76 nella seduta di lunedì.

Il platino è aumentato dell’1,3% a $1.138,01.

Si prevede che le restrizioni finanziarie alla Russia, il più grande produttore di palladio, per la sua invasione dell’Ucraina interromperanno le spedizioni del metallo utilizzato soprattutto nel settore dell’auto e peggioreranno la carenza di forniture.

“Il costo di input del palladio per la produzione di un’auto è relativamente basso” e, in caso di carenza, le case automobilistiche sarebbero disposte a pagare quasi qualsiasi prezzo per il metallo e continuare la produzione” ha affermato l’analista della banca Saxo Ole Hansen.