Massimiliano Villa è stato nominato head of distribution di CNP Vita Assicurazione e CNP Vita Assicura. Il manager, che risponderà al direttore commerciale Paolo Fumo, avrà la responsabilità di curare le relazioni con le diverse realtà distributive delle due società, che possono contare su accordi con primari gruppi bancari e network capillari di consulenti finanziari, agenti plurimandatari e broker. Nel nuovo ruolo, Villa, si legge nella nota, guiderà i team di professionisti affidati agli account manager Girolamo Chiaramonte e Leonardo Di Lauro. Massimiliano Villa, ha dichiarato:

“Sono entusiasta di cominciare questa nuova esperienza professionale in un Gruppo importante come CNP Assurances, che in Italia rappresenta il quinto player del mercato vita. Attraverso la cura delle relazioni con le realtà distributive aziendali vogliamo continuare a offrire soluzioni all’avanguardia per la protezione, il risparmio, gli investimenti e tutelare così i progetti di vita delle famiglie, anche e soprattutto in uno scenario esterno così delicato, dove etica, esperienza e valore possono accendere uno sguardo molto più sereno sul futuro”.