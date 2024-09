Luce e gas: la nuova bolletta arriva a luglio 2025. Ecco come sarà

Garantire maggiore trasparenza e consentire agli utenti di reperire più facilmente informazioni precise e dettagliate in merito al proprio contratto di fornitura luce e gas. Questi gli obiettivi della nuova bolletta di luce e gas che arriverà il prossimo anno, da luglio 2025 per l’esattezza.

E’ Arera, l’Autorità per l’energia che ha anticipato l’arrivo di una nuova versione della bolletta luce e gas. A svelarne i contenuti il team di Segugio Tariffe ha cercato di fare il punto della situazione sui dettagli che saranno presenti nella nuova versione delle bollette luce e gas.

Bollette: come cambieranno dal prossimo anno

Innanzitutto, la nuova struttura per le bollette sarà uguale per tutti i clienti finali a prescindere dal fornitore e sarà introdotta dal 1° luglio 2025 e i venditori del settore energetico avranno 12 mesi per adeguarsi.

La bolletta si dividerà in tre sezioni principali, ognuna con la stessa struttura standardizzata per tutti i fornitori la bolletta.

La prima sezione si chiamerà “Frontespizio unificato” e sarà un vero e proprio riepilogo sulla fornitura, permettendo all’utente di recuperare, in pochi istanti, informazioni come il mercato ed il servizio di fornitura, il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas) e i recapiti per l’assistenza o per presentare un reclamo.

La seconda sezione sarà lo “Scontrino dell’energia”, che includerà una sintesi chiara e dettagliata dei consumi e dei costi, e consentirà di capire facilmente come è stato calcolato l’importo finale della bolletta. Inoltre, i fornitori saranno chiamati a includere un Box offerta dedicato alla tariffa in vigore del cliente, con informazioni precise relative alle condizioni economiche sottostanti alla bolletta.

La bolletta dovrà comprendere, infine, una terza sezione dedicata agli Elementi informativi essenziali. Questa sezione permetterà di entrare nei dettagli della fornitura e di recuperare tutti i dati relativi al contratto ed alla fatturazione. Ci sarà spazio anche per i dati storici relativi a consumi e costi.