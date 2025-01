“LongEquity”, Pictet AM lancia il suo roadshow invernale con focus su longevità e azionario

Il 14 gennaio parte da Parma il roadshow invernale “LongEquity” di Pictet Asset Management, che attraverserà 19 città italiane con un ciclo di incontri dedicati a due pilastri della pianificazione finanziaria di lungo termine: longevità ed equity. L’iniziativa esplorerà le opportunità di un corretto bilanciamento di portafoglio in un contesto di vita media crescente, con un focus sugli investimenti azionari come strumento chiave per generare valore nel tempo.

La visione di Pictet AM

L’evento evidenzierà come una gestione di portafoglio ben diversificata, con un adeguato focus sull’equity, possa supportare un progetto di vita sana e attiva in un contesto di aspettativa di vita in crescita, considerando appunto anche l’impatto dell’invecchiamento demografico, con stime che indicano il raddoppio della popolazione over 60 entro il 2050 e un ruolo sempre più centrale degli over 50 nell’economia italiana.

Il valore della gestione attiva

Paolo Paschetta, Country Head per l’Italia di Pictet AM, ha commentato sottolineando l’importanza di una gestione attiva e diversificata per affrontare con consapevolezza le sfide future: “Investire correttamente oggi significa lavorare sulla serenità di domani. Richiamando le parole di uno dei più grandi investitori della storia: “C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa”, Warren Buffet. Consapevoli che ottenere ritorni costanti sui mercati finanziari necessita di tempo e soprattutto di una corretta ed efficace pianificazione a lungo termine, con questa nuova edizione invernale del nostro Roadshow cercheremo di individuare il punto di convergenza tra longevità ed equity. Il valore dell’equity è infatti fondamentale in questo percorso, nonostante in Italia sia un asset class ad oggi fortemente sottopesata. Forti della nostra solida expertise nella selezione attiva degli investimenti con un approccio di lungo-periodo, vogliamo continuare ad affiancare al meglio i nostri clienti nelle loro scelte di investimento, fornendo loro i migliori strumenti per non lasciarsi guidare dall’emotività, a fronte di periodi segnati da maggior volatilità, e garantendogli al contempo equilibrio e protezione attraverso una corretta diversificazione”.

Come partecipare al roadshow

Da qui l’idea del roadshow “LongEquity”. In particolare, durante gli eventi, la prima parte sarà dedicata all’analisi degli scenari di mercato e dei suoi fondamentali con l’obiettivo di individuare i fattori da monitorare nel corso del prossimo anno. Durante la seconda parte verranno invece presentate le possibili strategie di investimento per costruire un portafoglio in grado di valorizzare al meglio i propri obiettivi di medio-lungo termine attraverso una corretta diversificazione, anche alla luce dello scenario di longevità della popolazione sopra descritto. Gli appuntamenti, rivolti agli operatori professionali, avranno inizio alle ore 15, con registrazione e welcome coffee alle 14.30. A chiusura lavori seguirà un aperitivo a buffet. Gli incontri, accreditati EFPA, daranno diritto all’ottenimento di due crediti formativi. La partecipazione è gratuita ma a numero limitato: è dunque necessario iscriversi online al seguente link.

Le 19 tappe in giro per l’Italia

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti: Parma – 14 gennaio; Milano – 15 gennaio; Torino – 16 gennaio; Padova – 20 gennaio; Roma – 21 gennaio; Bergamo – 22 gennaio; Bologna – 23 gennaio; Genova – 27 gennaio; Udine – 28 gennaio; Treviso – 29 gennaio; Firenze – 30 gennaio; Napoli – 3 febbraio; Brescia – 4 febbraio; Verona – 5 febbraio; Reggio Emilia – 6 febbraio; Catania – 10 febbraio; Bari – 11 febbraio; Como – 12 febbraio; Lucca – 13 febbraio.