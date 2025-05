Wall Street Italia è lieta di annunciare la propria partecipazione come media partner al Lombardia Digital Summit 2025, evento strategico che si terrà il 24 febbraio 2025 presso Palazzo Lombardia, Milano. La Lombardia si conferma un motore economico europeo con un PIL di 481 miliardi di euro e una crescita post-pandemia del 6,7% (2019-2023). Sebbene la produzione industriale abbia subito un lieve calo (-1,2%), il settore digitale avanza a ritmi quattro volte superiori al PIL, con l’intelligenza artificiale in espansione del 35% annuo.

Innovazione e crescita tecnologica al centro del dibattito

Il Lombardia Digital Summit sarà un’occasione unica per analizzare il ruolo della trasformazione digitale nello sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della Regione. Durante l’evento verrà presentata un’importante ricerca di TIG – The Innovation Group, che approfondirà temi cruciali come:

Investimenti in intelligenza artificiale e il loro impatto su imprese e pubbliche amministrazioni.

e il loro impatto su imprese e pubbliche amministrazioni. Evoluzione delle infrastrutture tecnologiche e crescita dei poli di eccellenza digitale.

e crescita dei poli di eccellenza digitale. Il contributo delle aziende ICT e delle start-up innovative allo sviluppo regionale.

allo sviluppo regionale. Gli effetti della digitalizzazione su settori chiave come sanità, welfare, infrastrutture e istruzione.

Un evento esclusivo per i protagonisti del settore

L’accesso all’evento è riservato a rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, aziende ICT, partner e sponsor dell’iniziativa. Per ulteriori dettagli e per consultare il programma completo, visita il sito ufficiale dell’evento: Lombardia Digital Summit 2025.