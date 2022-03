L’Italia avrà bisogno di almeno tre anni per sostituire completamente le sue importazioni di gas dalla Russia con altre fonti energetiche. Lo ha detto mercoledì il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Roma importa circa 30 miliardi di metri cubi (bcm) di gas dalla Russia ogni anno, circa il 40% delle sue importazioni totali di gas e sta cercando di diversificare le sue forniture energetiche in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Cingolani ha detto al Senato della Camera che la sostituzione completa del gas russo è “possibile in un orizzonte temporale minimo di tre anni”.

Ha riferito che 20 miliardi di metri cubi all’anno potrebbero essere sostituiti nel “quasi-medio termine” da una serie di misure tra cui l’aumento delle importazioni di gas dall’Algeria di 9 miliardi di metri cubi e l’aumento della produzione di energia da carbone e petrolio per sostituire 3-4 miliardi di metri cubi di gas.

Altre misure includevano l’aumento delle importazioni di energia dal nord Europa così come l’utilizzo di circa 6 miliardi di metri cubi in più di gas naturale liquefatto. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, l’Italia ha intensificato gli sforzi per garantire fonti di gas alternative, con il Qatar ricco di GNL al centro dell’attenzione.

La burocrazia rallenta l’approvvigionamento di gas

Il complesso processo di autorizzazione dell’Italia ha praticamente interrotto lo sviluppo degli impianti di GNL oltre i tre impianti attualmente operativi che ora rappresentano circa il 20% delle importazioni giornaliere. Cingolani ha affermato che i terminali GNL galleggianti (FSRU) potrebbero essere installati 12-18 mesi dopo aver ricevuto i permessi per fornire 16-24 miliardi di metri cubi di gas. Due terminal onshore, con una capacità complessiva di 20 miliardi di metri cubi e già autorizzati, impiegherebbero 3-4 anni.

“Per fare questo stiamo controllando lo stato dei permessi”, ha detto.

Le misure a lungo termine per cercare di colmare il divario includevano il raddoppio della capacità del gasdotto TAP che trasporta il gas azero, il lancio di 8 gigawatt all’anno di nuova capacità di energia rinnovabile e il raddoppio della produzione nazionale di gas, ha affermato Cingolani.

Come altri Stati membri dell’UE, l’Italia ha lottato per contenere l’aumento dei costi energetici. Giovedì il governo mira ad approvare un nuovo pacchetto per aiutare i consumatori e le aziende a far fronte agli aumenti. Cingolani ha detto al parlamento che Roma prevede di utilizzare l’aumento delle entrate IVA derivanti dalle bollette energetiche più elevate per ridurre le accise su benzina e diesel.

Ha affermato che sono in corso colloqui su una serie di proposte dell’UE in merito alle norme sugli aiuti di Stato, al recupero dei profitti in eccesso realizzati dalle società energetiche e al limite temporaneo dei prezzi del gas all’ingrosso.