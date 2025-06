Liquidazione FWU Life Insurance: come recuperare i risparmi, passaggi e tempistiche

La recente liquidazione giudiziale di FWU Life Insurance Lux S.A., avvenuta lo scorso 31 gennaio 2025, da parte del Tribunale del Lussemburgo continua a sollevare diversi interrogativi tra gli oltre 100 mila contraenti italiani.

Al fine di tutelare i propri diritti e di recuperare, per quanto possibile, i risparmi investiti, pochi giorni fa l’organo di vigilanza lussemburghese (Caa, Commissariat aux Assurances) ha fornito nuovi importanti chiarimenti. In particolare, è stata definita un procedura semplificata per l’ammissione al passivo, che consisterà in alcuni passaggi chiave. Eccoli nel dettaglio.

Passaggi fondamentali per i contraenti

Attesa della comunicazione del liquidatore: entro il 31 luglio 2025, si prevede la ricezione di una lettera contenente una dichiarazione di credito precompilata all’ultimo indirizzo noto alla compagnia. Tale dichiarazione indicherà l’importo stimato recuperabile;

entro il 31 luglio 2025, si prevede la ricezione di una lettera contenente una dichiarazione di credito precompilata all’ultimo indirizzo noto alla compagnia. Tale dichiarazione indicherà l’importo stimato recuperabile; Verifica dell’importo indicato: è fondamentale esaminare attentamente l’importo indicato nella dichiarazione. In caso di accordo, si dovrà firmare e restituire il documento. Se l’importo risulta inesatto, si dovrà indicare l’importo corretto, allegando la documentazione giustificativa;

è fondamentale esaminare attentamente l’importo indicato nella dichiarazione. In caso di accordo, si dovrà firmare e restituire il documento. Se l’importo risulta inesatto, si dovrà indicare l’importo corretto, allegando la documentazione giustificativa; Restituzione della dichiarazione di credito: La dichiarazione, debitamente firmata, deve essere rispedita entro il 31 gennaio 2028, a pena di decadenza;

La dichiarazione, debitamente firmata, deve essere rispedita entro il 31 gennaio 2028, a pena di decadenza; Mancata ricezione della comunicazione: Qualora non si ricevesse la lettera entro il termine previsto, è consigliabile visitare il sito web del liquidatore (https://fwulifelux.com/ o https://baden.lu/fwulifelux) per scaricare il modulo per la dichiarazione di credito, compilarlo e inviarlo all’indirizzo indicato.

Premi

La liquidazione non implica la perdita totale dei risparmi. Il liquidatore procederà alla vendita degli attivi della compagnia per rimborsare i creditori, inclusi i contraenti. Gli attivi dei contraenti sono separati dagli attivi dell’impresa di assicurazione. Inoltre, a seguito della liquidazione, i contratti assicurativi cessano di avere effetto. Non è più necessario versare i premi, e quelli pagati dopo il 31 gennaio 2025 saranno restituiti.

Tutti i contraenti – secondo quanto si apprende – saranno trattati in modo equo, indipendentemente dal paese di residenza e dalla data di presentazione della domanda, purché rispettino i termini stabiliti.

“Non conta – fanno sapere a questo proposito da Confconsumatori – fare la corsa a presentare la domanda per primi, perché tutti i contraenti saranno trattati in modo uguale, indipendentemente dal momento in cui dichiarano il loro credito e dal loro Paese di residenza, a condizione che dichiarino il loro credito entro i termini e le condizioni prescritte. Nella sentenza di liquidazione si prevede che gli attivi finanziari (azioni, obbligazioni, fondi di investimento, ecc.) in cui Fwu Life Insurance Lux ha collocato i risparmi dei contraenti per i contratti assicurativi unit-linked siano vendute il più rapidamente possibile”.

Tempistiche e ricorsi

Dopo l’invio della dichiarazione, il liquidatore procederà all’esame e comunicherà l’esito. In caso di disaccordo con la decisione del liquidatore, è possibile presentare ricorso al Tribunale del Lussemburgo entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Al momento, non è possibile stabilire una data precisa per il rimborso. Il liquidatore dovrà inventariare gli attivi e gestire le richieste di credito. Non sono inoltre previsti interessi legali per il ritardo, a condizione che sia giustificato dalle operazioni di liquidazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare FWU Life Insurance Lux S.A. (i dettagli saranno pubblicati sui siti web https://fwulifelux.com/ e https://baden.lu/fwulifelux/) o all’indirizzo e-mail: fwulifelux@baden.lu.