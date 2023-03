Negli ultimi mesi il costo dell’assicurazione auto è aumentato del 15%, con un aumento medio di 40-50 euro sulle auto e di 10-20 euro sulle moto. Secondo le ricerche di Facile.it, per assicurare un veicolo a quattro ruote a febbraio 2023 si sono spesi in media 515 euro, rispetto ai 448 euro dell’anno precedente. Questo aumento di prezzo è dovuto a diversi fattori, tra cui l’aumento degli incidenti stradali e l’inflazione.

L’aumento degli incidenti stradali è uno dei fattori che maggiormente hanno influito sull’aumento del costo delle assicurazioni auto. Con l’aumento degli incidenti, infatti, anche i costi delle riparazioni e dei sinistri sono aumentati, causando una serie di conseguenze per le compagnie assicurative e per i clienti che si trovano a dover sostenere un aumento di prezzo.

L’inflazione è un altro fattore che ha influito sull’aumento del costo delle assicurazioni auto. Con l’inflazione, infatti, anche i costi delle riparazioni e dei sinistri sono aumentati, causando un aumento dei costi per le compagnie assicurative e per i clienti che si trovano a dover sostenere un aumento di prezzo.

Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, ha dichiarato che questi aumenti sono del tutto ingiustificati e non rispondenti alle dinamiche di mercato. Inoltre, le forti differenze territoriali hanno portato la Lombardia a sfiorare il 20% di aumento annuo.

Tuttavia, ci sono alcuni strumenti che possono aiutare gli utenti a limitare l’impatto dei rincari. Tra questi, c’è il Preventivatore pubblico, ideato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Preventivatore pubblico permette di mettere a confronto le opzioni disponibili comparando la polizza Rc Auto base di numerose compagnie che operano in Italia.