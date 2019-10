Libra non convince, Paypal si sfila dal progetto di criptovaluta Facebook

Libra continua a perdere pezzi. Dopo le indiscrezioni stampa dei giorni scorsi secondo i quali Visa e Mastercard starebbero meditando un passo indietro nel progetto della criptovaluta promossa da Facebook, Paypal ha reso noto di rinunciare a un’ulteriore partecipazione al gruppo di lavoro per lanciare la rete di pagamenti globale voluta dal colosso dei social network.

La conferma è arrivata da un portavoce della società di pagamenti digitali, che ha spiegato come il gruppo continuerà comunque a sostenere le “aspirazioni di Libra” e “a discutere sui modi per lavorare insieme in futuro”.

Paypal è dunque la prima società che si sfila ufficialmente della Libra Association, un’organizzazione composta da circa 25 aziende incaricata di gestire il lancio della valuta.

La pressione sui colossi finanziari è cresciuta con il passare delle settimane ed è stata causata dai rischi di eventuali contraccolpi legati a indagini e restrizioni imposte dai governi, sia negli Stati Uniti che in Europa. Alcune delle principali banche centrali, sia la Bce in Europa (Banca d’Italia e Banque de France per fare due esempi) ma anche la Fed, hanno sollevato infatti una serie preoccupazioni sulle conseguenze di Libra per i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Se molti partner si tirassero indietro, il progetto di Facebook potrebbe subire una battuta d’arresto. Resterebbero intatte le possibilità di diventare uno strumento per trasferire denaro in modo economico, ma potrebbe affievolirsi l’ambizione di far nascere una moneta digitale globale. successo è legato alla diffusione della moneta. Per quanto Facebook abbia già una platea enorme, l’adozione da parte di partner come Visa, Mastercard permetterebbe di avere un impatto molto più ampio.