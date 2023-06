Un salto nel futuro. Torna il 25 e 26 ottobre del 2023 l’atteso appuntamento con il Leadership Forum al Teatro Arcimboldi di Milano. Una due giorni quella organizzata da Performance Strategies che come sempre offrirà ospiti di massima caratura, capaci di ispirare il cambiamento e la crescita nell’ambito del business per i partecipanti. Vediamo tutto nell’analisi.

Cos’è il Leadership Forum

Il Leadership Forum è il grande business event dedicato ai temi della leadership e del management che, da oltre 10 anni, attrae migliaia di decision maker, imprenditori e top manager. Business thinkers del panorama globale, esperti di management, del mondo accademico e culturale in un evento unico, per ispirare il cambiamento, trasformare le imprese e ripensare insieme il futuro del business. Un appuntamento dunque imperdibile per riflettere sui rapidi mutamenti dell’era contemporanea e sulle sfide future che attendono tutti.

Gli speaker presenti

“Lead the future”, questo il tema portante dell’evento autunnale, il quale chiarisce anche quali sono gli obiettivi ambiziosi che si pone. Gli speaker presenti al Leadership Forum saranno come sempre di prestigio assoluto. Ci sarà Nassim Nicholas Taleb, filosofo di fama globale nonché autore del best-seller “Il cigno nero”; Indra Nooyi, CEO visionaria di PepsiCo dal 2006 al 2018; Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche del film La vita è bella di Benigni; Mo Gawdat, Chief Business Officer di Google X dal 2013 al 2018; Cathy O’Dowd, prima scalatrice donna ad aver raggiunto la cima dell’Everest; Anna Rosling Rönnlund, designer ed esperta di trend globali nonché autrice del famoso libro “Factfulness”; Jo Owen, consulente per oltre 100 delle principali aziende globali; Navi Radjou, ricercatore e consulente tra i principali a livello globale nel management; Federico Buffa, uno dei più esperti in tema di comunicazione efficace e public speaking; Cristina Scocchia, una delle leader più stimate e influenti in Italia; Luca Tommassini, noto coreografo e regista.

I leader di domani

Gli spunti che potranno offrire questi prestigiosi ospiti ai partecipanti del Leadership Forum serviranno per riflettere in modo diverso sulla strada che conduce al successo nei vari segmenti del business. Il cambiamento è ogni giorno. Imprese, organizzazioni e persone si misurano con spinte globali e grandi trasformazioni sociali che quasi mai è possibile prevedere. Ciò che i leader possono e devono fare è sviluppare modelli per fare impresa in modo più sostenibile. Individuare strategie più flessibili e sicure per restare in gioco in mercati sempre più volatili. Trasformare le imprese per innovare e crescere, nella misura in cui crescono le persone, i talenti e i valori che le costituiscono.

Le opportunità di PR

Last but not least, in un evento del genere è massima anche l’importanza delle Public Relationship. Per un imprenditore o un’azienda il Leadership Forum può essere l’occasione perfetta per costruire relazioni con il proprio pubblico obiettivo, migliorare la visibilità e il posizionamento del proprio marchio, sviluppare nuovi contatti e generare nuove opportunità di business con migliaia di addetti ai lavori che ricoprono ruoli apicali nelle rispettive organizzazioni.

Le parole del CEO Mancini

Interessante, infine, il commento di Marcello Mancini, CEO & Founder di Perfomance Strategies, società organizzatrice dell’evento.