Leadership Forum 2025: l’evento per i leader del futuro

Il 15 e 16 ottobre 2025, Milano ospiterà la 14ª edizione del Leadership Forum, il più importante evento italiano dedicato alla leadership e al management. L’incontro, organizzato da Performance Strategies (Roi Group), si terrà presso il suggestivo Teatro degli Arcimboldi e vedrà la partecipazione di business-thinker di fama internazionale pronti a condividere idee e strumenti per affrontare le sfide della leadership di domani.

Leader Sapiens: il tema dell’edizione 2025

Nel contesto attuale, caratterizzato da cambiamenti rapidi e profondi, la leadership non può più basarsi solo su competenze tecniche o gestionali. Oggi, un leader deve essere in grado di gestire la complessità, saper leggere i segnali del mercato e prendere decisioni che bilancino crescita aziendale e impatto sociale. Il tema del Leadership Forum 2025, “Leader Sapiens”, nasce proprio da questa necessità: un nuovo modello di leadership che sappia coniugare intelligenza emotiva e intelligenza artificiale, unendo visione strategica, innovazione e valori umani.

Questo approccio sarà il filo conduttore delle due giornate, durante le quali gli esperti analizzeranno come le tecnologie emergenti, le nuove dinamiche del lavoro e le esigenze di sostenibilità stiano ridefinendo il ruolo del leader moderno. Sarà un’occasione per imparare, ispirarsi e adottare un mindset evolutivo, capace di trasformare le sfide in opportunità.

Un parterre di speaker d’eccezione

L’edizione 2025 ospiterà figure di spicco del mondo del business, della psicologia, dello sport e della cultura, ognuna con una storia unica da raccontare:

Paul Polman , ex CEO di Unilever, racconterà come ha rivoluzionato il concetto di leadership sostenibile dimostrando che è possibile coniugare crescita economica e impatto positivo per il pianeta.

, ex CEO di Unilever, racconterà come ha rivoluzionato il concetto di leadership sostenibile dimostrando che è possibile coniugare crescita economica e impatto positivo per il pianeta. Daniel Goleman , psicologo e autore di fama mondiale, approfondirà il ruolo chiave dell’intelligenza emotiva nella guida di persone e organizzazioni, svelando come empatia e consapevolezza possano trasformarsi in leve di successo.

, psicologo e autore di fama mondiale, approfondirà il ruolo chiave dell’intelligenza emotiva nella guida di persone e organizzazioni, svelando come empatia e consapevolezza possano trasformarsi in leve di successo. Paolo Benanti , francescano, teologo ed esperto di intelligenza artificiale, offrirà una riflessione su come integrare l’IA nei processi decisionali senza perdere di vista i valori umani.

, francescano, teologo ed esperto di intelligenza artificiale, offrirà una riflessione su come integrare l’IA nei processi decisionali senza perdere di vista i valori umani. Kim Scott , ex dirigente in Google e YouTube e membro di facoltà della Apple University, autrice di Radical Candor, condividerà la sua esperienza su come la comunicazione onesta e diretta possa creare team più coesi e aziende più performanti.

, ex dirigente in Google e YouTube e membro di facoltà della Apple University, autrice di Radical Candor, condividerà la sua esperienza su come la comunicazione onesta e diretta possa creare team più coesi e aziende più performanti. Diana Nyad , protagonista della leggendaria traversata a nuoto da Cuba alla Florida senza protezione dagli squali, racconterà la forza della determinazione e della resilienza.

, protagonista della leggendaria traversata a nuoto da Cuba alla Florida senza protezione dagli squali, racconterà la forza della determinazione e della resilienza. Hubert Joly , ex amministratore delegato della storica azienda Best Buy, si focalizzerà su quanto mettere i valori “al cuore dell’impresa” sia motore di una crescita sostenibile a livello economico e umano.

, ex amministratore delegato della storica azienda Best Buy, si focalizzerà su quanto mettere i valori “al cuore dell’impresa” sia motore di una crescita sostenibile a livello economico e umano. Nathalie Nahai , psicologa esperta di comportamento digitale, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di come le nuove tecnologie e l’iper-connessione possano influenzare il comportamento umano e il modo in cui prendiamo decisioni e comunichiamo come leader.

, psicologa esperta di comportamento digitale, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di come le nuove tecnologie e l’iper-connessione possano influenzare il comportamento umano e il modo in cui prendiamo decisioni e comunichiamo come leader. Howard Yu , professore e stratega dell’innovazione, guiderà il pubblico attraverso le dinamiche competitive globali, mostrando come le aziende possano restare all’avanguardia in un mondo in continua evoluzione.

, professore e stratega dell’innovazione, guiderà il pubblico attraverso le dinamiche competitive globali, mostrando come le aziende possano restare all’avanguardia in un mondo in continua evoluzione. Erica Dhawan, considerata un’autorità mondiale in materia di dinamiche di collaborazione dei team, esplorerà il potere dell’intelligenza connettiva per consolidare i team e guidare l’innovazione aziendale in un’era sempre più digitale.

A questi si aggiungeranno ospiti speciali che rappresentano l’eccellenza nei loro rispettivi campi:

Ferzan Ozpetek , regista e scrittore di fama internazionale.

, regista e scrittore di fama internazionale. Gianmarco Tamberi , Oro olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale a Budapest 2023.

, Oro olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale a Budapest 2023. Enrico Bartolini, chef pluristellato e imprenditore con ben 14 stelle Michelin all’attivo.

Un’opportunità unica per manager e imprenditori

Il Leadership Forum 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per CEO, manager e professionisti che vogliono sviluppare competenze chiave e creare connessioni strategiche. Attraverso keynote speech, sessioni di networking e case study di successo, i partecipanti potranno acquisire strumenti concreti per affrontare le sfide del business moderno con visione, empatia e strategia.

Maggiori informazioni sull’evento e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale: https://tinyurl.com/theleadershipforum