In occasione del Leadership Forum 2022, organizzato da Performance Strategies e tenutosi a Teatro Arcimboldi di Milano il 26 e il 27 ottobre scorso, abbiamo intervistato Marc Randolph, cofondatore e primo ceo di Netflix. Randolph ci ha raccontato la sua percezione di leadership, ha condiviso i passi e i requisiti necessari per trasformare una startup in un colosso di Wall Street e infine ha condiviso con noi quale sarà il prossimo megatrend. L’edizione 2022 del forum, intitolata, The turning point o il Punto di svolta ha toccato vari argomenti, in primis, le sfide e i cambiamenti per i leader di oggi, in un contesto macroeconomico e geopolitico piuttosto complesso che richiede decisioni tempestive e ferme. Inoltre, il forum ha affrontato altri argomenti come l’innovazione, l’irreversibile cambiamento del mercato del lavoro dopo due anni di pandemia e i futuri megatrend.

La ricetta per trasformare un’idea in un’impresa di successo secondo Randolph non é semplice, “le persone credono che le idee o l’idea quella giusta che ci cambia la vita viene in un attimo, sotto forma di una visione, un momento di chiarezza, ma purtroppo non funziona così. Bisogna provare idea dopo idea prima che qualcosa effettivamente funzioni.” Ha dichiarato Randolph.

Inoltre, secondo il cofondatore di Netflix, ora é il momento giusto per ciascuno ad iniziare a ragionare come una startup, il che significa dedicare meno tempo a cercare di indovinare e immaginare come sarà il futuro, investendo più tempo alla propria abilità di rispondere ai cambiamenti radicali che ci porta il futuro, soprattutto in questi tempi caratterizzati da molte sfide e poche certezze. Bisogna essere in grado di reagire e “queste sono delle competenze che proprio le startup ci possono insegnare.”

Per quanto riguarda invece il prossimo megatrend, un tema di grande interesse, a differenza di Mark Zuckerberg, fondatore e ceo di Meta Platforms (ex Facebook), che punta e investe pesantemente nel Metaverso, Randolph ha una visione diversa. L’ex numero uno di Netflix crede che il prossimo mega trend che cambierà e trasformerà le nostre vite in maniera radicale sarà la tecnologia blockchain. “Avevo lo stesso presentimento riguardo internet quando era appena arrivato. “Non posso indicare con certezza, quando e come trasformerà le nostre vite ma sono sicuro che é un momento estremamente eccitante per gli imprenditori”, ha concluso Randolph. Nel video trovate l’intera intervista che ci ha concesso. Buona visione!