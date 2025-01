Le soluzioni previdenziali nell’era dei cambiamenti

Offrire prodotti assicurativi al passo coi tempi è fondamentale, in una società che cambia rapidamente tanto sul fronte demografico quanto su quello socioeconomico. Ne parliamo con Emanuela Mantini di Gruppo Helvetia Italia

Previdenza complentare e protezione sono le parole chiave per un futuro sereno a lungo termine. Il messaggio è emerso dall’intervista a Emanela Mantini, Chief Commercial Officer del Gruppo Helvetia Italia.

In un contesto che vede aumentare le aspettative di vita la previdenza complementare è cruciale, come si distingue l’offerta previdenziale del Gruppo e quali vantaggi offre?

“In uno scenario demografico in evoluzione, con l’aumento di aspettative di vita e incertezze economiche, la previdenza complementare diventa cruciale per garantire un senso di sicurezza sul futuro. Il Gruppo Helvetia Italia risponde a questa sfida ponendosi al fianco dei propri clienti con un’offerta modulare e accessibile, pensata per soddisfare le esigenze di risparmio e protezione. Con prodotti come Helvetia PIP AEQUA e FPA Soluzione Previdente, offriamo opzioni di investimento diversificate, dal consolidamento del capitale per chi è prossimo alla pensione fino a soluzioni più dinamiche per chi mira a crescite a lungo termine. Grazie a costi inferiori alla media e a coperture innovative, la nostra Compagnia si pone come alleato per una pianificazione previdenziale sostenibile”.

Con Helvetia Double Care ed Helvetia Futuro Indipendente rispondete alla crescente esigenza di long term care. Quali sono i loro punti di forza e come garantiscono una protezione efficace?

“La crescente domanda di soluzioni per la non autosufficienza trova risposta in Helvetia Futuro Indipendente ed Helvetia Double Care, pensati per offrire assistenza e sicurezza. Prodotti che combinano un risarcimento economico a un ecosistema di servizi pratici, come la telemedicina e il supporto di care manager. Helvetia Double Care, in particolare, si distingue per la copertura su due assicurati e la possibilità di estendere i benefici a familiari anziani. L’obiettivo della nostra Compagnia è evolversi da semplice fornitore di polizze a partner nella vita di ogni giorno, includendo servizi di prevenzione e supporto alla famiglia nel gestire le sfide legate all’invecchiamento”.

Prodotti come Helvetia My Health e Helvetia Futuro Protetto riflettono l’importanza di sicurezza e salute per i cittadini. Quali innovazioni proponete?

“Il Gruppo Helvetia Italia punta su un’offerta sanitaria innovativa con il prodotto Helvetia My Health, che unisce il rimborso delle spese mediche a servizi avanzati come teleconsulto e assistenza domiciliare. Disponibile tramite app, questa soluzione garantisce accesso rapido a cure mediche e facilita la gestione delle emergenze. Parallelamente, con Helvetia Protezione Salute, la nostra Compagnia propone una soluzione modulare per coprire fino a cinque assicurati, includendo check-up periodici, consulenze online e coperture per eventi specifici come la perdita temporanea di autosufficienza. L’ecosistema digitale migliora l’esperienza del cliente e risponde alla crescente richiesta di semplicità e personalizzazione nel servizio”.

In vista del lancio del vostro nuovo prodotto Vita nel 2025, quali trend state intercettando e come vi differenziate?

“Vogliamo essere un punto di riferimento per i clienti, anche in un contesto caratterizzato dall’incertezza economica. Ci proponiamo di lanciare a febbraio la polizza Helvetia BiPower, un prodotto innovativo che combina la sicurezza del capitale con dei rendimenti a lungo termine. Attraverso due Gestioni Separate, inclusa una di nuova generazione, il prodotto si propone di garantire stabilità e flessibilità. I clienti potranno riscattare il capitale in caso di necessità senza penali, mentre i vantaggi fiscali, come l’impignorabilità e l’esenzione dalle imposte di successione, ne aumentano l’attrattiva. Helvetia BiPower si rivolge a una clientela vasta, puntando sulla conservazione e sui servizi accessori, per rispondere alle nuove esigenze dei risparmiatori. In particolare, mette a disposizione servizi come la gestione delle pratiche successorie ed ereditarie, sia per il reperimento e firma della documentazione che per la gestione di pratiche relative al conto corrente”.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di gennaio 2025 del magazine Wall Street Italia. Clicca qui per abbonarti.