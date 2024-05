Le polizze Genertellife confluiscono in Alleanza Assicurazioni

Al fine di rispondere al meglio al mutato contesto economico, nell’ambito del complessivo progetto di razionalizzazione di Generali Italia, i cda di Alleanza Assicurazioni e Genertellife, hanno approvato la fusione per incorporazione di Genertellife in Alleanza Assicurazioni.

Per effetto di questa operazione Alleanza subentrerà nei contratti in essere con i clienti di Genertellife. L’operazione si prevede conseguirà efficacia il 1° gennaio 2025.

Inoltre a seguito della fusione confluirà in Alleanza Assicurazioni la gestione del rapporto di bancassurance inerente le polizze intermediate da Banca Generali (BG Vita), a cui Alleanza Assicurazioni continuerà a garantire i servizi.

Secondo quanto chiarito dalla compagnia del Leone, questa riorganizzazione si inserisce nel percorso intrapreso a livello di Country Italia in termini di semplificazione societaria e adozione di un modello operativo volto a migliorare i servizi offerti al cliente, valorizzare la specializzazione dei diversi canali distributivi, creando centri di competenza dedicati.