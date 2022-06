Le migliori 5 azioni di piazza affari secondo l’intelligenza artificiale

È Generali il titolo con il miglior rapporto rischio/rendimento di piazza Affari per il mese di giugno. È quanto emerge dalla classifica redatta da Danelfin, società di stock analytics con sede a Barcellona (Spagna), stilata attraverso gli algoritmi proprietari di machine learning che analizzano più di 10.000 caratteristiche per azione, basandosi su oltre 900 indicatori fondamentali, tecnici e di sentiment di mercato. La classifiche – come spiega Danelfin in una nota- si basano sulla probabilità dei titoli di battere il mercato, aggiustata per il rischio, secondo il nostro AI Risk/Reward Score.

Nella top five di piazza Affari, spiccano le seguenti azioni:

Assicurazioni Generali Snam Poste Italiane Hera A2A

Ma le analisi di Danelfin non si limitano a piazza Affari.

Classifiche sui cinque migliori titoli di giugno sono state stilante anche per Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna.

Stati Uniti

Ameren Corporation Invitation Homes W. P. Carey OGE Energy Old Republic International

Europa

Close Brothers Group AXA CNP Assurances Orkla Gjensidige Forsikring

Regno Unito

Close Brothers Group TritaxBigBox J.Sainsbury CNH Industrial Travis Perkins

Germania

Deutsche Post Allianz Evonik Industries Fresenius SE Munich Re Group

Francia

AXA CNP Assurances Amundi Wendel Bouygues

Spagna