Le migliori 5 azioni di piazza Affari secondo l’intelligenza artificiale

È Snam il titolo con il miglior rapporto rischio/rendimento di piazza Affari per il mese di dicembre. È quanto emerge dalla classifica redatta da Danelfin, società di stock analytics con sede a Barcellona (Spagna), stilata attraverso gli algoritmi proprietari di machine learning che analizzano più di 10.000 caratteristiche per azione, basandosi su oltre 900 indicatori fondamentali, tecnici e di sentiment di mercato.

La classifiche – come spiega Danelfin in una nota- si basano sulla probabilità dei titoli di battere il mercato, aggiustata per il rischio, secondo il nostro AI Risk/Reward Score.

“Questo score è una media tra il nostro AI Score e il nostro Low Risk Score. L’ AI Score valuta la probabilità delle azioni di battere il mercato (S&P 500 per le azioni statunitensi e STOXX 600 per quelle europee) nei prossimi 60 giorni. Mentre il Low Risk Score si basa sulle fluttuazioni di prezzo negative negli ultimi 500 giorni di mercato. Più alto è il Low Risk Score, minore è il rischio di ribasso”.

Nella top five di piazza Affari spiccano le seguenti azioni:

Snam Terna Energy Assicurazioni Generali Atlantia Italgas

Ma le analisi di Danelfin non si limitano a piazza Affari. Classifiche sui cinque migliori titoli di dicembre sono state stilante anche per Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna.

Stati Uniti

PepsiCo Johnson & Johnson Bristol-Myers Squibb McDonald’s Corporation Waste Management

Europa

Nestle National Grid Novartis Zurich Insurance Group Orange

Regno Unito

National Grid Diageo Severn Trent Uniliever BAE Systems

Germania

Deutsche Telekom Deutsche Boerse SAP Allianz RWE

Francia

Orange Air Liquide Danone Getlink Bureau Veritas

Spagna