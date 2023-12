HousingAnywhere, la più grande piattaforma europea di affitti a medio termine, ha pubblicato la classifica delle città europee maggiormente ricercate dai giovani italiani per trasferirsi all’estero nel 2023. La ricerca interna riguarda principalmente gli studenti e i giovani professionisti che hanno cercato alloggio all’estero per seguire nuovi programmi di studio o opportunità di carriera. I dati hanno evidenziato come Barcellona, Parigi, Berlino, Amsterdam e Madrid abbiano conquistato il podio di città più ambite, con Madrid e Parigi che hanno registrato l’aumento di interesse più significativo rispetto allo scorso anno.

Negli ultimi anni, il numero di italiani desiderosi di trasferirsi oltre confine è in costante aumento. Secondo l’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero), a maggio 2023 vivevano fuori dall’Italia oltre sei milioni di persone, più di tre milioni in più rispetto al 2006 (ISTAT), di cui 82.014 hanno richiesto l’espatrio all’AIRE nell’ultimo anno. Anche i dati interni della piattaforma HousingAnywhere confermano la forte tendenza: nel 2023, il numero di utenti italiani che hanno cercato immobili in affitto fuori dall’Italia è aumentata di oltre il 12% rispetto allo scorso anno.

Barcellona, Parigi e Berlino tra le città preferite dagli studenti e dai giovani professionisti

I dati di HousingAnywhere identificano Barcellona come la meta più attrattiva, che raccoglie l’8,2% di tutti gli utenti italiani in cerca di una nuova casa all’estero, con il clima mediterraneo, lo stile di vita rilassato e le opportunità di lavoro che fungono ancora da perno solido per la metropoli. Parigi segue da vicino come seconda città più popolare, con il 7,9% degli utenti. Rispetto al 2022, la capitale della moda e dell’arte è salita dalla quarta alla seconda posizione della classifica, con un impressionante aumento della domanda del 29,4% rispetto all’anno precedente. La città di Berlino, con il suo vivace scenario musicale e di startup, si è assicurata invece il terzo posto, con il 6,8% degli utenti che stanno esplorando le opzioni di affitto nella capitale tedesca.

Di seguito la top 10 completa delle città europee per i giovani italiani che hanno cercato alloggio in affitto nel 2023 (percentuale per città di utenti unici basati in Italia che hanno cercato alloggio in altre città europee nel 2023):

Barcellona 8,2% di tutti gli utenti italiani in cerca di alloggio all’estero

Parigi: 7,9%

Berlino 6,8%

Amsterdam 6,4%

Madrid 5,7%

Londra 4,4%

Monaco 4,3%

Bruxelles 4,3%

Vienna 4,1%

Lisbona 3,1%

I rincari degli affitti sono dietro l’angolo in ogni città

Con l’aumento continuo della domanda di immobili residenziali in affitto e una carenza persistente di offerta, i prezzi degli affitti continuano a lievitare. L’ultimo Rent Index di HousingAnywhere per il terzo trimestre del 2023 rivela che Barcellona ha visto un rincaro medio del 6% nei suoi affitti rispetto all’anno precedente. Mentre i prezzi delle camere e dei monolocali hanno registrato un aumento rispettivamente del 6% e del 12,1% (arrivando rispettivamente a 635 e 1.006 euro), i prezzi degli appartamenti sono rimasti stabili con un aumento quasi impercettibile dello 0,3% (1.500 euro medi). A Parigi, invece, i prezzi degli affitti hanno registrato un aumento medio annuo del 3,7% (5,9% per le camere, 0,9% per i monolocali e 4,3% per gli appartamenti, fino ad arrivare rispettivamente a 720, 1.350 e 1.880 euro). Non va meglio ad Amsterdam, la quarta città in classifica, che si riconferma la destinazione più cara in Europa: per una stanza si pagano ben 920 euro. Tra i motivi di questo impressionante prezzo, la scarsità di alloggi offerti a paragone con la domanda crescente di affitti residenziali.

Madrid, la riscoperta degli italiani che ha superato persino Londra

La rimonta più significativa dopo la pandemia è quella dell’elegante Madrid, che nel 2023 sale ulteriormente in classifica arrivando a sorpresa al quinto posto. Impressionante se si pensa che nel 2020 si era posizionata solo diciottesima, e l’anno scorso al settimo. La capitale spagnola, rinomata per la sua atmosfera calorosa e unica, ha visto i suoi prezzi salire nell’ultimo anno: il costo medio per un bilocale è 1.350 euro, per un monolocale 950 euro, mentre le stanze private sono affittabili a 560 euro. Spodestata invece Londra, che nel 2020 era in assoluto la prima città nelle ricerche, ma “cade” ora al sesto posto, poco sopra Monaco, Bruxelles, Vienna e Lisbona che chiudono la classifica.

Le mete in fondo alla top 10 delle ricerche, infine, riservano alcune sorprese: Vienna, con i suoi 881 euro mensili, resta la più economica per i monolocali, mentre i costi di affitto a Bruxelles e Monaco di Baviera, con appartamenti che ora arrivano al costo medio rispettivo di 1.200 e 1.760 euro, continuano a lievitare. Il discorso vale anche per Lisbona, che fresca di ingresso in classifica, mostra già un aumento annuale dei prezzi del 33%, il più alto in Europa, sulle stanze private (600 euro).