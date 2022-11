Laura Huang: “Il lavoro duro non è determinante per il successo”

In occasione del World Business Forum 2022, tenutosi a Milano l’8 e 9 novembre 2022, abbiamo intervistato Laura Huang, docente presso la Harvard Business School. Sul palco del Forum, Huang ha cercato di spiegare perché il lavoro duro non è determinante per il successo delle persone. La professoressa di Harvard sostiene che spesso le persone che lavorano meno sodo rispetto ad altri riescono ad avere più successo. Inoltre, Huang ha spiegando le condizioni che uno dovrebbe soddisfare per far “funzionare” effettivamente il lavoro duro e di conseguenza avere successo. La professoressa ha presentato davanti alle nostre telecamere il suo libro “Edge” che mira di diffondere un messaggio molto semplice alla business community, e cioè che a volte la soluzione dei problemi potrebbe esserci proprio all’interno delll’impresa e che i lavoratori sono la forza dell’azienda, e non sempre bisogna cercare la soluzione all’esterno e cioè coinvolgendo persone esterne.

Qui l’intervista completa a Laura Huang. Buona visione!