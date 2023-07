La settimana dei tassi: cosa aspettarsi da BCE, FED e BoJ

L’attuale settimana si prospetta decisiva per le politiche monetarie delle principali banche centrali mondiali: la Federal Reserve degli Stati Uniti (FED), la Banca del Giappone (BoJ) e la Banca Centrale Europea (BCE) stanno per annunciare le loro decisioni chiave sui tassi di interesse. In un contesto economico globale in continua evoluzione, ogni istituzione potrebbe trovarsi vicina a un momento cruciale nella propria traiettoria di politica monetaria.

Secondo Michael Cahill, stratega di Goldman Sachs, questa sarà una settimana decisiva per le banche centrali:

“La FED è attesa per ciò che potrebbe essere l’ultimo rialzo di un ciclo che è stato unico nel suo genere. La BCE probabilmente segnalerà di essere prossima alla fine del proprio ciclo di tassi negativi, il che è un grande ‘mission accomplished’ a tutti gli effetti”.

Ad ogni modo, è la Banca del Giappone che potrebbe rubare la scena, uscendo finalmente dai blocchi di partenza dopo anni di politiche ultra-espansive.

Prospettive della FED

La Federal Reserve, che conclude il suo incontro di politica monetaria mercoledì, ha interrotto il ciclo di dieci rialzi consecutivi dei tassi di interesse lo scorso mese, aspettando di osservare l’andamento dell’inflazione. I dati successivi al mese di giugno hanno mostrato che l’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è scesa al tasso annuale più basso degli ultimi due anni. Tuttavia, il tasso di inflazione core, che esclude i prezzi volatili del cibo e dell’energia, è ancora aumentato del 4,8% su base annua e dello 0,2% nel mese.

Nonostante la pausa, i responsabili della politica monetaria hanno ribadito il loro impegno a ridurre l’inflazione al target del 2% della banca centrale. Inoltre, i dati più recenti hanno rafforzato l’impressione che l’economia statunitense sia resiliente.

I mercati danno praticamente per scontato che il Federal Open Market Committee opterà per un rialzo di 25 punti base mercoledì, portando il tasso fed funds target tra il 5,25% e il 5,5%, secondo le aspettative degli operatori.

Tuttavia, con l’inflazione e il mercato del lavoro in fase di raffreddamento costante, il rialzo previsto per mercoledì potrebbe segnare la fine di un ciclo di politica monetaria stretta durato 16 mesi.

Questo è il momento in cui la FED si trova in una situazione simile a un meteorologo che prevede una probabilità del 30% di pioggia, ma tende a prevedere la pioggia perché le conseguenze di una previsione errata di sole sono ritenute maggiori rispetto a quelle di una previsione errata di pioggia.

Banca Centrale Europea

Anche nella zona euro sono emerse sorprese negative sull’inflazione, con l’inflazione dei prezzi al consumo a giugno al 5,5%, il punto più basso da gennaio 2022. Tuttavia, l’inflazione core è rimasta ostinatamente alta al 5,4%, leggermente in aumento rispetto al mese precedente e entrambe le cifre superano di gran lunga il target del 2% della BCE.

A giugno, la BCE ha aumentato il suo tasso di interesse principale di 25 punti base, portandolo al 3,5%, divergendo dalla pausa della FED e continuando un ciclo di rialzi iniziato nel luglio 2022.

Secondo i dati di Refinitiv, il mercato prevede una probabilità superiore al 99% di un ulteriore aumento di 25 punti base alla conclusione della riunione di politica monetaria della BCE di giovedì. I principali rappresentanti della banca centrale hanno mantenuto un tono di politica monetaria rigido, simile ai colleghi transatlantici.

Rispetto a giugno, quando la presidente Christine Lagarde ha dichiarato che “è molto probabile che continueremo ad aumentare i tassi a luglio”, ci si aspetta che stavolta non precluderà un altro aumento nella riunione di settembre.

Le parole della BCE all’ultima riunione sono state:

“Le future decisioni assicureranno che i tassi di interesse chiave della BCE saranno portati a livelli sufficientemente restrittivi per raggiungere il target di inflazione medio-termine del 2% e rimarranno a tali livelli per tutto il tempo necessario”.

Lagarde potrebbe anche scegliere di ridurre l’attenzione su settembre, puntando verso un possibile “salto” simile a quello della FED, il che lascerebbe aperta la possibilità di rialzi nelle riunioni successive.

Banca del Giappone, quando avverrà il giro di boa?

A differenza della discussione in Occidente riguardo all’ultimo di una serie di rialzi monetari, in Giappone la domanda è quando la banca centrale inizierà a invertire la rotta delle politiche monetarie ultra-espansive.

A giugno, la Banca del Giappone ha mantenuto il proprio target per i tassi di interesse a breve termine a -0,1%, dopo aver adottato i tassi negativi nel 2016 con la speranza di stimolare la terza economia mondiale da una prolungata fase di “stagnazione”, caratterizzata da bassa inflazione e crescita debole. I responsabili della politica monetaria hanno anche mantenuto invariata la politica di controllo della curva dei rendimenti (YCC) della banca centrale.

Tuttavia, la crescita del primo trimestre in Giappone è stata rivista al rialzo al 2,7% il mese scorso, mentre l’inflazione è rimasta sopra il target del 2% della BOJ per 15 mesi consecutivi, raggiungendo il 3,3% su base annua a giugno. Questo ha portato ad alcune prime speculazioni sul fatto che la BOJ potrebbe essere costretta a iniziare finalmente a invertire la sua politica monetaria ultra-espansiva, ma il mercato continua a non prevedere revisioni né ai tassi né alla YCC nell’annuncio di venerdì.

Il controllo della curva dei rendimenti è di solito una misura temporanea in cui una banca centrale stabilisce un tasso di interesse a lungo termine e compra o vende titoli di Stato a un livello necessario per raggiungere quel tasso.

Barclays ha notato che il gap di produzione del Giappone, la differenza tra l’output economico reale e potenziale, è rimasto negativo nel primo trimestre, mentre la crescita reale dei salari è ancora negativa e le prospettive di inflazione sono incerte. Gli economisti della banca britannica prevedono un cambiamento dalla politica monetaria in occasione della riunione della banca centrale di ottobre, ma hanno affermato che la suddivisione dei voti di questa settimana potrebbe essere importante.

I mercati finanziari e gli operatori di mercato saranno in attesa di comprendere le prospettive e le dichiarazioni delle rispettive banche centrali, poiché queste decisioni potrebbero avere impatti significativi sull’economia globale e sui mercati.