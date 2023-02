La Russia riduce la produzione di petrolio

La Russia, uno dei più grandi produttori di petrolio al mondo, ha deciso di ridurre volontariamente la sua produzione di 500 mila barili al giorno a partire da marzo, come annunciato dal vice primo ministro Alexander Novak. La decisione, secondo Novak, non sarà influenzata da chi aderisce o supporta indirettamente i principi del “tetto dei prezzi” del petrolio.

La riduzione della produzione riguarderà solo il petrolio e non il condensato di gas, secondo quanto affermato dal rappresentante Novak. Questa decisione è stata presa dalla nazione in modo indipendente e non ci sono state consultazioni con l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec+).

La produzione di petrolio in Russia è attualmente in grado di coprire la domanda globale, ma con la riduzione volontaria della produzione, la Russia spera di stabilizzare i prezzi del petrolio sul mercato globale. Novak ha sottolineato che la Russia non venderà il suo petrolio a coloro che supportano o aderiscono ai principi del “tetto dei prezzi” del petrolio.