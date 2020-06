La La Wine: il vino raccontato dalle donne

Dall’idea di quattro giornaliste esperte di enogastronomia nasce il magazine on demand dedicato al mondo del vino e dell’attualità

A cura di Francesca Gastaldi

Quattro amiche giornaliste e una passione comune: quella per l’enogastronomia. Nasce così, complice anche il lungo periodo di lockdown, il nuovo progetto al femminile dedicato all’universo del vino.

La La Wine è un talk show in versione digital, trasmesso sul canale YouTube dedicato, oltre che su Facebook e Instagram, che unisce serietà e leggerezza per parlare di vino sì, ma anche di cucina, arte, sentimenti e salute. A lanciare per prima l’idea è stata Francesca Ciancio, giornalista professionista che ha coinvolto nel progetto le colleghe e amiche Barbara Amoroso, Michela Mozzanica e Giordana Talamona.

“Il nostro obiettivo? Trattare l’enogastronomia, in particolare il vino, passando attraverso temi e ospiti autorevoli, ma non scontati, conditi talvolta da un pizzico di leggerezza”, spiegano le quattro autrici. “Vogliamo che La La Wine faccia riflettere, permetta di approfondire, ma mantenga un ritmo incalzante, esattamente come uno dei quei ritornelli fatti apposta per ballare, meglio se con un calice di buon vino in mano”.

Quattro autrici, dunque, per quattro rubriche speciali che si alternano in ciascuna puntata, della durata di 20 minuti. In ‘Good morning wine’ a fare da filo conduttore sono i temi d’attualità raccontanti da ospiti esperti, mentre in ‘Taste’s anatomy’, si degusta e si parla di vino, birra, cibo e spirits con un professionista del settore; l’enogastronomia raccontata in modo diverso e irriverente è invece al centro di ‘Dirty drinking’, mentre in ‘Stappate di casa’ le protagoniste sono le donne che hanno cambiato vita, città e progetti grazie al mondo del vino e della cucina.

Tra gli ospiti che si sono alternati dal lancio della trasmissione, lo scorso 14 maggio, troviamo Marcello Masi, giornalista di Linea Verde, Gianni Fabrizio, curatore della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, la giornalista e conduttrice televisiva Tessa Gelisio, ma anche Olga Bussinello, Direttore del Consorzio Tutela Vini della Valpolicella e Cristiana Lauro, wine consultant e scrittrice.

Il programma, caratterizzato dallo sguardo femminile ma nato con l’intento di rivolgersi anche ad un pubblico maschile di appassionati ed esperti del settore, va in onda tutti i giovedì ON DEMAND dalle 13.45 su Facebook, Instagram (@lalawinemagazine) e sul canale YouTube La La Wine Magazine.

Giordana Talamona

Barbara Amoroso

Francesca Ciancio

Michela Mozzanica