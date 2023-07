La fiera “Filo” giunge alla sua sessantesima edizione

Filo è il Salone internazionale dei filati e delle fibre organizzata in Italia e ogni anno si riconferma un appuntamento fondamentale nel panorama delle fiere tessili di alta gamma

A cura di Redazione Wall Street Italia

Il Salone internazionale dei filati e delle fibre per tessitura ortogonale e a maglia circolare e per tessili tecnici (Filo), gestito interamente da Assoservizi Biella, è una rassegna articolata in due edizioni ogni anno, in febbraio e settembre, che si tiene a Milano. La sua sessantesima edizione si terrà dal 20 al 21 settembre 2023 a Milano, presso l’Allianz MiCo-Milano Convention Centre in via Gattamelata, 5.

Nelle ultime edizioni di Filo gli espositori sono stati circa 100, per il 70 per cento provenienti dall’Italia e per il restante 30 per cento dall’Europa (Spagna, Svizzera, Germania, Portogallo, Francia, Grecia), Regno Unito, Turchia, Slovenia, Egitto, Cina e India, ovvero paesi dove l’industria tessile è molto sviluppata. I filati e i materiali in esposizione sono realizzati con particolare attenzione alla qualità, alla ricerca e sviluppo di un prodotto di eccellenza e alla sostenibilità dei processi produttivi. I visitatori sono in costante crescita e sono per circa il 33% stranieri, provenienti da tutta Europa e dall’Asia – Giappone e Corea in particolare.

Da diverse edizioni, in collaborazione con Ice-Agenzia e Sistema Moda Italia, è stato sviluppato uno specifico progetto per accogliere a Filo delegazioni di buyer stranieri provenienti da paesi di particolare interesse per gli espositori. Il progetto in coming è realizzato in modo da permettere l’effettivo incontro di una domanda altamente professionale con un’offerta di grandissima qualità.

Negli anni, Filo ha costruito una forte collaborazione con Sistema Moda Italia, con l’obiettivo di rafforzare la coesione lungo la filiera tessile-abbigliamento. Dal 2018, lo stesso approccio di rafforzamento della filiera ha portato Filo a essere presente nell’Area Tendenze di Milano Unica con installazioni di grande impatto.

In quest’ottica si colloca anche la scelta di riservare da alcuni anni una parte dello spazio espositivo di Filo a un selezionato gruppo di aziende del comparto della nobilitazione tessile (tintorie in particolare). La visione di filiera ha poi portato a dare maggiore rilievo e visibilità ai filati per maglieria, peraltro da sempre presenti nelle collezioni degli espositori. E da alcune edizioni Filo ospita produttori e associazioni delle fibre naturali più nobili e versatili e aziende leader mondiali nella produzione di fibre man made di derivazione naturale e sintetica. Ciò permette di offrire ai buyer italiani e stranieri che visitano Filo un quadro completo delle possibili soluzioni tessili che si possono ottenere a partire dai prodotti di eccellenza esposti.

Filo si conferma così un appuntamento cruciale nel panorama internazionale delle fiere tessili.

A febbraio 2019 Filo ha lanciato il progetto “FiloFlow” volto a dare risalto alle aziende espositrici che adottano processi produttivi sostenibili. L’iniziativa prevede il coinvolgimento degli espositori di Filo su base volontaria e autocertificata e si concentra su materie prime utilizzate, tracciabilità di filiera, consumi energetici, chemical management, gestione degli scarti, monitoraggio ambientale e coinvolgimento in attività etico-sociali.