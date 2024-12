La Fed taglia i tassi e Wall Street crolla

Come da attese ieri sera a Washington la Federal Reserve ha continuato nella sua politica monetaria moderatamente espansiva con un terzo taglio consecutivo ai tassi di interesse, portandoli ad un range tra il 4,25% e il 4,5%.

La riduzione di un quarto di punto percentuale è stata annunciata in un comunicato del Fomc, il braccio finanziario della banca centrale americana, che così facendo ha chiuso l’anno tagliando i tassi di un intero punto percentuale, cominciando con il maxi taglio dello 0,5% in settembre e proseguendo con i due aggiustamenti moderati di novembre e di oggi.

La reazione di Wall Street alle mosse della Fed è stata negativa con l’indice S&P 500 che ha lasciato sul terreno il 3%. Dopo avere tagliato i tassi, i banchieri di Washington hanno preannunciato solo due tagli nel corso del 2025 e non quattro come stimato in precedenza. Su queste attese pesano le aspettative di un’inflazione Usa più alta rispetto ai mesi scorsi.

Male anche Tokyo con l’indice Nikkey che questa mattina ha chiuso la seduta in calo dello 0,8 per cento.