La Cina taglia i ponti con le “big four” della consulenza

La Cina ha dato un duro colpo alle quattro società oligopoliste globali della revisione contabile e della consulenza: KPMG, PwC, Deloitte ed Ernst & Young. Il governo ha chiesto alle aziende cinesi di non utilizzare più i loro servizi, con il rischio che vengano persi miliardi di dollari di ricavi. Le società in questione non hanno rilasciato alcun commento sulla notizia.

Questi quattro gruppi sono responsabili principalmente di certificare la veridicità dei bilanci aziendali, ma forniscono anche servizi di consulenza e piani di “ottimizzazione fiscale” che mirano a far pagare alle aziende meno tasse possibili, spesso attraverso i regimi fiscali compiacenti delle giurisdizioni segrete.

Il giro d’affari delle “big four” in Cina è stimato in 3 miliardi di dollari l’anno, con KPMG in testa con 1 miliardo di dollari, seguita da Ernst & Young con 800 milioni di dollari, Deloitte con 600 milioni di dollari e PwC con 580 milioni di dollari.

D’ora in poi, le società cinesi con la partecipazione diretta o indiretta di Pechino dovranno rivolgersi a consulenti locali o di Hong Kong. Il timore delle autorità cinesi riguarda la sicurezza dei dati delle imprese, che potrebbero finire in mano alle società occidentali.

Questa decisione del governo cinese è un ulteriore segnale di come gli attriti tra la Cina e il blocco occidentale stiano aumentando. Al contrario, la Commissione europea ha recentemente invitato i suoi funzionari a rimuovere l’applicazione cinese TikTok dai loro dispositivi, per preoccupazioni sulla sicurezza dei dati.

La Cina è il secondo mercato più grande per le “big four” dopo gli Stati Uniti. Questa decisione del governo cinese potrebbe rappresentare una grande perdita di guadagni per queste società, ma anche un’opportunità per consulenti e aziende locali, che potrebbero cogliere questa occasione per rafforzarsi sul mercato. In ogni caso, la decisione del governo cinese potrebbe segnare un importante punto di svolta per il settore della revisione contabile e della consulenza in Cina.