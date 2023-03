La Bank of England rialza i tassi di interesse di 25 punti base

La Bank of England ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base mentre è alle prese con un’inflazione elevata persistente sullo sfondo delle preoccupazioni per il sistema bancario. Il Comitato di politica monetaria ha votato 7 contro 2 a favore dell’aumento del tasso bancario al 4,25%, in una mossa ampiamente anticipata dopo che i dati ufficiali di mercoledì hanno mostrato che l’inflazione nel Regno Unito è balzata inaspettatamente al 10,4% annuo a febbraio.

Le parole della Bank of England

Nella sua sintesi, l’MPC ha evidenziato che la crescita globale dovrebbe essere più forte di quanto previsto nel suo rapporto sulla politica monetaria di febbraio, mentre l’inflazione dei prezzi al consumo di base, che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, è rimasta elevata.

La Banca d’Inghilterra stima che il sostegno fiscale aggiuntivo annunciato la scorsa settimana nel bilancio primaverile del ministro delle finanze Jeremy Hunt aumenterà il livello del Pil del Regno Unito di circa lo 0,3% nei prossimi anni.

″È probabile che il Pil sia rimasto sostanzialmente invariato verso la fine dell’anno, ma ora dovrebbe aumentare leggermente nel secondo trimestre, rispetto al calo dello 0,4% previsto nel rapporto di febbraio”, ha affermato il MPC nel suo rapporto. “Poiché la garanzia del prezzo dell’energia del governo sarà mantenuta a £ 2.500 per altri tre mesi da aprile, il reddito reale disponibile delle famiglie potrebbe rimanere sostanzialmente piatto nel breve termine, piuttosto che diminuire in modo significativo”.

Nel frattempo il mercato del lavoro è rimasto teso e la banca ora prevede che la crescita dell’occupazione nel secondo trimestre sarà più forte di quanto previsto in precedenza, mentre il tasso di disoccupazione sarà piatto anziché in aumento.

La sterlina è salita contro il dollaro poco dopo la decisione prima di ridurre i guadagni per scambiare circa lo 0,2% in più.

Il sistema bancario britannico “rimane resiliente”

Anche la Federal Reserve americana ha aumentato il suo tasso di riferimento di 25 punti base mercoledì e ha suggerito che “potrebbe essere appropriato un ulteriore rafforzamento della politica”. Ha riconosciuto il probabile impatto dei recenti problemi nel sistema bancario.

La Banca nazionale svizzera ha alzato il proprio tasso ufficiale di 50 punti base all′1,5% giovedì, mentre la Banca centrale europea ha aumentato di 50 punti base la scorsa settimana nel bel mezzo delle turbolenze del settore bancario.

Le banche centrali di tutto il mondo hanno monitorato le conseguenze del crollo della Silicon Valley Bank e del salvataggio di emergenza del Credit Suisse.

Molti analisti ritengono che i rischi di contagio siano diminuiti negli ultimi giorni e il rapporto di giovedì afferma che il comitato di politica finanziaria (MPC) della Banca d’Inghilterra ha stabilito che il sistema bancario britannico “rimane resiliente”. Il MPC ha valutato che il sistema bancario del Regno Unito: “mantiene solide posizioni patrimoniali e solide di liquidità, ed è ben posizionato per continuare a sostenere l’economia in un’ampia gamma di scenari economici, compreso un periodo di tassi di interesse più elevati. Il MPC continuerà a monitorare da vicino eventuali effetti sulle condizioni di credito affrontate da famiglie e imprese, e quindi l’impatto sulle prospettive macroeconomiche e di inflazione”.