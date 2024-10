Kruso Kapital e la rivoluzione digital nel mercato dei prestiti su pegno

Kruso Kapital sta rivoluzionando un settore storicamente considerato tradizionalista: il mercato dei prestiti su pegno. In un mondo sempre più digitale, l’azienda ha saputo trasformare un processo storico, portandolo a un livello di innovazione che abbraccia tecnologia blockchain, intelligenza artificiale e una totale digitalizzazione.

In questa intervista esclusiva con il Direttore Generale Giuseppe Gentile, esploreremo come l’azienda stia affrontando le sfide di un mercato in evoluzione, dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime alle nuove esigenze dei clienti, con un approccio moderno e assolutamente innovativo.

L’innovazione portata da Kruso

“Il mercato dei prestiti su pegno è storicamente associato a modalità di erogazione e offerta tradizionali, ma da anni Kruso Kapital sta investendo nella digitalizzazione per renderlo più moderno e accessibile, permettendo a un numero sempre maggiore di clienti, attuali e potenziali, di usufruirne anche con una esperienza completamente a distanza. Grazie alla App Kruso Kapital, lanciata sugli store a novembre 2023, l’intero processo di prestito su pegno è stato digitalizzato”, ha raccontato Gentile ai nostri microfoni.

La strada per il futuro

“Le potenziali sfide nel mercato dei prestiti su pegno sono molteplici, ma in qualità di primo operatore bancario attivo in Italia in questo settore siamo certi di poterle affrontare con successo così come abbiamo dimostrato finora. Dopo aver sviluppato una App basata su tecnologia blockchain e dematerializzazione delle polizze tramite NFT, il nostro impegno si sta ora focalizzando sull’implementazione dell’intelligenza artificiale per migliorare la customer experience, rendere più all’avanguardia e rapidi i processi di vendita e le operazioni, migliorare la gestione delle polizze e la valutazione dei beni sottoposti a stima”, ha rimarcato il manager di Kruso Kapital.

Guarda la videointervista

Tanti i temi affrontati nel dialogo ai nostri microfoni, in cui si è parlato anche delle esigenze dei clienti oltre che delle soluzioni offerte da Kruso Kapital nel segmento delle aste. Guarda qui il video integrale dell’intervista realizzata dal nostro vice direttore Massimiliano Volpe.