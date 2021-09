JPMorgan: istituzionali stanno virando da Bitcoin a Ethereum

Una nota di JPMorgan inviata ai clienti lo scorso fine settimana ha messo in guardia il mondo delle criptovalute sulla perdita di attrattiva del Bitcoin:

“C’è una forte divergenza nella domanda” fra i future sul Bitcoin e quelli su Ethereum, ha messo in luce la banca d’affari americana. Questo testimonierebbe come gli investitori istituzionali si stiano sempre più orientando verso la principale moneta concorrente di Bitcoin.

“Questa è una battuta d’arresto per Bitcoin che deriva da una domanda debole da parte degli investitori istituzionali, i quali tendono ad usare il mercato regolamentato dei futures (CME) per esporsi alla regina delle cripto”, ha scritto JPMorgan. “Ciò indica una domanda molto più sana per Ethereum rispetto al Bitcoin da parte degli investitori istituzionali”, hanno concluso gli analisti.