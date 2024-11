JPMorgan AM, due ETF attivi della gamma Equity Premium Income sbarcano su Borsa Italiana

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ha ampliato l’offerta di ETF UCITS a gestione attiva nell’ambito delle strategie Equity Premium Income, quotando due nuovi ETF su Borsa Italiana: JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEIA) e JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEQA).

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

ETF attivi con potenziale reddito mensile costante

Entrambe le strategie dei due ETF sono orientate al reddito e hanno registrato una forte domanda da parte degli investitori americani sin dal lancio negli Stati Uniti dello strumento su US equity a maggio 2020 e quello sul Nasdaq a maggio 2022. La versione statunitense di JEIA, attualmente il più grande ETF attivo a livello globale, e di JEQA, uno degli ETF attivi in più rapida crescita in America, hanno rispettivamente un patrimonio in gestione di 36,6 miliardi di dollari e 17,6 miliardi di dollari, al 24 ottobre 2024.

I due nuovi ETF si aggiungono al JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEGA), lanciato a dicembre 2023, integrando la gamma Equity Premium Income, progettata per offrire un reddito mensile costante e un potenziale apprezzamento del capitale dai mercati azionari, con una volatilità inferiore grazie alla combinazione di portafogli azionari attivi con opzioni su indici per raggiungere un equilibrio tra reddito, crescita del capitale e rischio.

Strategia basata su opzioni e con riduzione del rischio

Il JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEGA) e il JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEIA) poggiano sulle evidenze della ricerca fondamentale bottom-up per implementare portafogli azionari sottostanti di qualità superiore e con beta inferiore rispetto ai rispettivi benchmark, cioè l’MSCI World Index e lo S&P 500. Il JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEQA) utilizza un processo di data science fondamentale, basato su oltre 40 anni di dati proprietari di J.P. Morgan, per implementare un portafoglio sul Nasdaq 100 guidato dalla ricerca fondamentale.

A ciascuno di questi ETF è applicata una strategia in opzioni, dove il team di investimento Core US di JPMAM, guidato da Hamilton Reiner, vende settimanalmente opzioni su indici rispetto ai portafogli azionari long-only di JEIA, JEQA e JEGA, utilizzando i premi per generare reddito. I premi ricevuti dalla vendita di queste opzioni call sono distribuiti mensilmente o reinvestiti, in aggiunta ai dividendi derivanti dalle azioni sottostanti detenute da ciascun ETF.

La gamma Equity Premium Income ETF è progettata per ridurre i rischi di ribasso, rinunciando a parte del potenziale rialzo futuro dei mercati in cambio di un reddito potenziato. Vendendo opzioni call settimanalmente, gli ETF possono adattarsi alle condizioni di mercato in evoluzione. Ad esempio, quando la volatilità aumenta, ciascun ETF ha il potenziale per offrire un reddito maggiore, fornendo agli investitori una protezione contro le oscillazioni dei prezzi.

Andrea Aurilia, Country Head di J.P. Morgan Asset Management, commenta:

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra gamma di ETF UCITS Equity Premium Income con il lancio di JEIA e JEQA. Queste strategie innovative e leader di mercato, che hanno registrato una forte domanda negli Stati Uniti, offrono agli investitori una soluzione interessante per raggiungere i propri obiettivi di reddito e ritorno totale con una volatilità ridotta. Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato a stretto contatto con gli investitori per costruire portafogli più solidi con la strategia Equity Premium Income e siamo entusiasti di condividere con i nostri clienti questa esperienza e le soluzioni uniche che proponiamo a coloro che richiedono il veicolo UCITS.”

JEIA ha un rendimento atteso del 7-9% annualizzato, mentre JEQA ha un rendimento atteso del 9-11% annualizzato. JEGA continuerà ad avere un rendimento atteso annuo del 7-9%. I rendimenti non sono garantiti e possono variare nel tempo. Tutti e tre gli ETF hanno un Total Expense Ratio dello 0,35%.