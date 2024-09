Jp Morgan potrebbe perdere il “premio Jamie” con l’addio del CEO Dimon

Chi succederà all’amministratore delegato di JPMorgan Chase Jamie Dimon e quando? Questa la domanda che si pongono analisti e investitori i quali però concordano su una cosa: le azioni della banca crolleranno quando il potente capo del colosso bancario se ne andrà.

Secondo le stime di quattro investitori e tre analisti, le azioni di JPMorgan riflettono un cosiddetto “premio Jamie” del 10%-15% che potrebbe evaporare quando il capo più longevo della grande banca di Wall Street deciderà di andarsene.

JP Morgan: cos’è il premio Jamie

Una percentuale del 15% si traduce in quasi 90 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato al prezzo di chiusura di venerdì.

“Il premio dipenderà anche dal modo in cui avverrà la successione”, ha dichiarato Walter Todd, chief investment officer di Greenwood Capital Associates, che gestisce un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari, comprese le azioni di JPMorgan. “Se si tratta di un evento inaspettato, potrebbe essere pari al 10% o più… Se invece si tratta di un piano graduale e ben congegnato, il premio potrebbe essere inferiore”.

Secondo gli analisti e gli investitori, il “premio Jamie” è cresciuto negli ultimi anni, grazie ai risultati costanti della banca e all’assenza di problemi normativi di rilievo. La stima è che il premio sia più alto di quello dei suoi colleghi, come hanno dichiarato tre investitori.

Dimon dietro il successo di JP Morgan

All’inizio di quest’anno, Dimon ha annunciato che la sua tempistica per le dimissioni non è più di cinque anni e potrebbe arrivare a due anni e mezzo, ponendo l’attenzione sulla successione, cresciuta anche dopo che Dimon è stato colpito da un cancro nel 2014 e da un intervento d’urgenza al cuore nel 2020.

Il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato di JPMorgan Chase sono concentrati sulla pianificazione della successione, dedicando molto tempo a pensare a cosa accadrà dopo il suo pensionamento.

“Faremo la cosa giusta”, ha detto Dimon agli investitori durante una conferenza questo mese. “È l’ultima e la più importante cosa di cui mi occuperò, e tutti noi vogliamo che sia esattamente così”.

Dimon ha diretto JPMorgan per 18 anni ed è una delle figure più influenti dell’America. Il 68enne è considerato la forza chiave dietro i profitti record, i guadagni di quote di mercato e le prestazioni della banca che battono costantemente i rivali.

Sotto la sua guida, JPMorgan è diventata la più grande banca degli Stati Uniti per patrimonio nel 2008, quando ha acquistato Washington Mutual, un tempo il più grande istituto di risparmio e prestito della nazione, durante la crisi finanziaria globale.

Dimon è anche l’unico amministratore delegato di una banca tra i sei maggiori istituti di credito statunitensi ad essere stato al timone durante quella crisi. Quando l’anno scorso le turbolenze bancarie regionali hanno minacciato di destabilizzare il settore, Dimon ha acquisito First Republic e ha reso ancora più grande il più grande istituto di credito del Paese.

Successione aperta: evitare drammi shakesperiani

Dimon mette spesso in guardia i dirigenti di JPMorgan contro i pericoli dell’autocompiacimento e li spinge a eccellere, come hanno dichiarato cinque dirigenti in privato. Ha anche sottolineato l’importanza della pianificazione della successione.

“Una scarsa successione di CEO ha distrutto molte aziende”, ha scritto Dimon in una lettera agli azionisti pubblicata nel 2010. “La successione del CEO e dei dirigenti spesso sembra più un dramma psicologico o una tragedia shakespeariana che un processo ragionato e maturo come dovrebbe essere”, ha scritto all’epoca. “È nel nostro interesse evitare questo dramma”.

Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 5 novembre, Dimon è stato proposto per posizioni di rilievo nella politica economica degli Stati Uniti, come quella di segretario al Tesoro. È stato elogiato dall’ex presidente Donald Trump e all’inizio del mese ha parlato con la vicepresidente Kamala Harris. Nonostante si sia espresso sulle qualità che il prossimo presidente dovrebbe possedere, Dimon non ha appoggiato pubblicamente nessuno dei due candidati.

Il consiglio di amministrazione della banca potrebbe prevedere un ruolo di presidente esecutivo per Dimon, facendo eco alla mossa di Morgan Stanley di mantenere l’ex capo James Gorman durante il primo anno di Ted Pick come CEO. Dimon ha citato un gruppo di dirigenti “estremamente qualificati” che sono pronti a gestire l’istituto di credito dopo la sua partenza.

Tra questi spiccano Jennifer Piepszak e Troy Rohrbaugh, co-CEO della banca commerciale e d’investimento, e Marianne Lake, CEO del settore consumer e community banking, come potenziali contendenti per il posto di vertice. Anche Mary Erdoes, a capo delle attività di gestione patrimoniale, è in lizza. Il presidente della banca, Daniel Pinto, “potrebbe dirigere la banca domani”, ha dichiarato Dimon.